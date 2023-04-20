Производителя секс-игрушек засыпали просьбами сделать куклу принцессы Дианы: компания ответила

Также представитель компании назвал наиболее востребованную копию знаменитости-мужчины.
Компания по производству секс-кукол сообщила, что была засыпана запросами на игрушек, похожих на знаменитостей, в частности членов королевской семьи.
В частности, многие клиенты просят куклу принцессы Дианы. Об этом пишет ladbible.com.
Впрочем, она не единственная королевская особа, на которую есть спрос. Меган Маркл и принцесса Уельская Кейт Миддлтон также в списке.
Тем не менее, генеральный директор Бен Страуд заявил, что клиенты не увидят непристойных королевских кукол в ближайшее время, поскольку все они твердо исключены из соображений вкуса и порядочности.
"Мы регулярно получаем запросы на принцессу Диану, особенно после последней серии "Короны", но мы никогда не обесценим ее память. Если бы нас мотивировали только деньги, мы бы создавали кукол Меган Маркл и Кейт Миддлтон и выбирали из продажи, кто из них популярнее. Но в глубине души я роялист", — сказал он.
Также Страуд проговорился о самой востребованной кукле знаменитости-мужчине.
Оказывается, многие мужчины и женщины во всем мире требуют версию Тома Харди в виде секс-куклы. Покупатели готовы платить более 12 000 долларов за двойника.
"Я считал, что он будет популярен в Великобритании, но американцы и азиаты тоже его любят. Мы получаем так много запросов, поскольку клиенты знают, что мы можем предоставить уникальные куклы под заказ, и меня не удивит, если мы получим заказ на Тома Харди с избыточным весом, мы могли бы назвать его Томом Ларди", — сказал он.
Страуд надеется, что актер согласится на эту идею и поможет компании создать новую куклу, "отдающую ему должное".
Напомним, в Швейцарии скелет тиранозавра "Тринити" был продан на аукционе за 6 миллионов долларов. Стало известно, кто его купил.
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