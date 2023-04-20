Производителя секс-игрушек засыпали просьбами сделать куклу принцессы Дианы: компания ответила

Компания по производству секс-кукол сообщила, что была засыпана запросами на игрушек, похожих на знаменитостей, в частности членов королевской семьи.

В частности, многие клиенты просят куклу принцессы Дианы. Об этом пишет ladbible.com.

Впрочем, она не единственная королевская особа, на которую есть спрос. Меган Маркл и принцесса Уельская Кейт Миддлтон также в списке.

Тем не менее, генеральный директор Бен Страуд заявил, что клиенты не увидят непристойных королевских кукол в ближайшее время, поскольку все они твердо исключены из соображений вкуса и порядочности.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Мы регулярно получаем запросы на принцессу Диану, особенно после последней серии "Короны", но мы никогда не обесценим ее память. Если бы нас мотивировали только деньги, мы бы создавали кукол Меган Маркл и Кейт Миддлтон и выбирали из продажи, кто из них популярнее. Но в глубине души я роялист", — сказал он.

Также Страуд проговорился о самой востребованной кукле знаменитости-мужчине.

Оказывается, многие мужчины и женщины во всем мире требуют версию Тома Харди в виде секс-куклы. Покупатели готовы платить более 12 000 долларов за двойника.

Том Харди / Фото: Getty Images

"Я считал, что он будет популярен в Великобритании, но американцы и азиаты тоже его любят. Мы получаем так много запросов, поскольку клиенты знают, что мы можем предоставить уникальные куклы под заказ, и меня не удивит, если мы получим заказ на Тома Харди с избыточным весом, мы могли бы назвать его Томом Ларди", — сказал он.

Страуд надеется, что актер согласится на эту идею и поможет компании создать новую куклу, "отдающую ему должное".

Напомним, в Швейцарии скелет тиранозавра "Тринити" был продан на аукционе за 6 миллионов долларов. Стало известно, кто его купил.

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