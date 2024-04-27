Проклятие фараона: какую опасность скрывают древнеегипетские гробницы

Истории о преждевременной и страшной гибели тех, кто отважится открыть гробницу фараона, появились после смерти лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки пирамиды Тутанхамона.

Гробница Тутанхамона стала одним из известнейших археологических открытий прошлого века. Но эта находка также оказалась так называемой "банкой с червями", которая вызвала множество слухов и мифов, а также вдохновила на создание псевдонаучных теорий, фантастических романов и фильмов ужасов. Самой известной стала история о "проклятии фараонов", которая была спровоцирована смертью лорд Карнарвона, давшего деньги на экспедицию по поиску пирамиды Тутанхамона и умершего спустя несколько месяцев после того, как вошел в гробницу.

Об этом пишет IFLScience

Несмотря на подозрительное стечение обстоятельств, доказательств связи смерти лорда Карнарвона с открытием гробницы Тутанхамона пока не существует. Кроме того, вошедший в пирамиду вместе с Карнарвоном руководитель экспедиции Говард Картер прожил после окончания раскопок еще 17 лет.

Также известно, что у лорда Карнарвона были серьезные проблемы со здоровьем задолго до начала экспедиции. В 1903 году он получил тяжелые травмы в автокатастрофе и 20 лет страдал хронической инфекцией легких. Это действительно можно было бы назвать проклятием, которое разрушило его прекрасную жизнь, однако оно никак не связано с открытием гробницы Тутанхамона. Причиной же смерти лорда в мае 1923 стал сепсис вследствие инфекции, которую переносят комары.

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Кроме того, лорда Карнарвона вполне могли проклясть и за его деловые операции. Чтобы профинансировать свою эпичную экспедицию в Египет, он продал эксклюзивные права на публикацию информации о раскопках лондонской газете "Таймс".

Этой историей был очарован весь мир, что побудило другие издания искать любую информацию о гробнице. Но эксклюзив строго оберегался, поэтому журналистам оставалось только придумывать новые "факты".

Итак, смерть лорда Карнарвона стала большой "костью", которую судьба бросила репортерам. Различные издания публиковали новые и новые версии и спекулятивные истории его гибели от страшного "проклятия фараонов".

Дэвид Сильверман, куратор всемирно известной выставки Тутанхамона в Пенсильванском музее, рассказал, что репортеры намеренно приводили в статьях неверный перевод надписей, найденных на стенах гробницы, чтобы заинтриговать читателей "проклятием фараона".

"Я убью всех, кто переступит этот порог и попадет в священные владения вечно живущего королевского короля", — говорилось в одном из сообщений, хотя на самом деле такой надписи в гробнице не было найдено.

Другое издание приводило цитату из египетской Книги Мертвых, которая была написана на гробнице, но ее перевод был неправильным: "Вошедших в эту священную гробницу вскоре посетят крылья смерти".

Египтологи утверждают, что в пирамиде Тутанхамона не нашли никаких надписей с проклятиями. Считалось, что фараоны защищены специальными заклинаниями, известными как "Тексты пирамид", поэтому дополнительная защита не требуется.

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Но в гробницах простых смертных некоролевской крови действительно находили подобные предупреждения.

"Тот, кто сломает эту гробницу, встретит смерть от болезни, которую не сможет диагностировать ни один врач", – говорится в одной из таких надписей.

Несмотря на отсутствие в гробницах фараонов текстов проклятий, люди продолжают искать причины, по которым нарушение покоя мертвых царей Древнего Египта может иметь смертельные последствия. Например, в одной статье, раскритикованной учеными, высказывалось предположение, что под давними гробницами, построенными тысячи лет назад, египтяне хоронили ядерные отходы, вызвавшие облучение и проблемы со здоровьем у археологов.

Однако есть и научно подтвержденные риски, которые скрывают в себе древнеегипетские гробницы. Результаты исследований показали, что в пирамидах могут жить потенциально вредные грибки или другие опасные для людей микроорганизмы. Однако пока нет никаких доказательств того, что кто-то из египтологов заразился такой инфекцией после работы в гробнице.

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