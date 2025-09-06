Проклятие не помогло: кто и почему похитил череп Шекспира из могилы

Портрет Уильяма Шекспира

Уильям Шекспир, один из самых известных драматургов в истории, был похоронен в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне в 1616 году. На его надгробии высечено стихотворение-проклятие, предупреждающее от перемещения его костей. Однако недавние исследования показывают, что проклятие, вероятно, не испугало разорителей могил .

Об этом пишет издание IFLScience, ссылаясь на результаты расследования, проведенного археологами.

«Добрый друг, ради Иисуса воздержись, раскапывай прах, замурованный здесь. Благословен тот, кто пощадит эти камни, и проклят тот, кто потревожит мои кости», — свидетельствует надпись на надгробии Шекспира, хорошо сохранившегося до наших дней.

Загадочное открытие археологов

В 2016 году археологи из Стаффордширского университета провели сканирование могилы Шекспира с помощью георадара и обнаружили признаки, указывающие на вмешательство. Хотя долгое время считалось, что Шекспир и его супруга, Энн Хэтэуэй, похороненные в большом подземном хранилище, исследования показали, что их могилы были неглубокими.

Археолог Кевин Коллс, руководивший исследованием, рассказал, что они заметили что-то необычное в погребении с той стороны, где должна быть глава Шекспира.

«Мы наткнулись на эту очень странную, необычную вещь в главном конце. Во всех получаемых нами данных было очень очевидно, что в этом конкретном месте происходит нечто другое. Мы пришли к выводу, что это признаки нарушения, того, что материал был выкопан и снова засыпан», — заявил Коллс.

По словам археолога, они нашли «очень странную кирпичную структуру» у изголовья могилы.

«У нас есть похороны Шекспира со странным нарушением в главном конце, и у нас есть история, которая говорит о том, что в какой-то момент истории кто-то вошел и забрал череп Шекспира. Для меня это очень и очень убедительно, что его черепа вообще нет в церкви Святой Троицы», – добавил Коллс.

Загадочные теории и легенды

Угон черепа Шекспира уже давно является темой многочисленных историй и легенд. В 1879 году преподобный Чарльз Джонс Лангстон написал историю «Как был похищен череп Шекспира», в которой утверждалось, что примерно за 100 лет до этого череп был похищен проникшими в церковь грабителями.

Есть также легенды, что череп находится в другой церкви в Беоле, в графстве Вустершир. Однако когда команда археологов исследовала хранившийся там череп, они с помощью лазерного сканирования и судебно-медицинского анализа установили, что он принадлежал неизвестной женщине в возрасте около 70 лет. В общем, как утверждают исследователи, череп Шекспира, скорее всего, действительно отсутствует, но где его искать и в чьих руках он может находиться, до сих пор неизвестно.

«Существует так много противоречивых мифов и легенд о гробнице Барда. Эти результаты несомненно вызовут дискуссии, научные дебаты и новые противоречивые теории на долгие годы», — отметил Кевин Коллс.

