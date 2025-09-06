- Дата публикации
Проклятие не помогло: кто и почему похитил череп Шекспира из могилы
Археологи считают, что череп знаменитого драматурга Уильяма Шекспира был похищен из его могилы, несмотря на предостережение «проклятие», написанное на его надгробии.
Уильям Шекспир, один из самых известных драматургов в истории, был похоронен в церкви Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне в 1616 году. На его надгробии высечено стихотворение-проклятие, предупреждающее от перемещения его костей. Однако недавние исследования показывают, что проклятие, вероятно, не испугало разорителей могил .
Об этом пишет издание IFLScience, ссылаясь на результаты расследования, проведенного археологами.
«Добрый друг, ради Иисуса воздержись, раскапывай прах, замурованный здесь. Благословен тот, кто пощадит эти камни, и проклят тот, кто потревожит мои кости», — свидетельствует надпись на надгробии Шекспира, хорошо сохранившегося до наших дней.
Загадочное открытие археологов
В 2016 году археологи из Стаффордширского университета провели сканирование могилы Шекспира с помощью георадара и обнаружили признаки, указывающие на вмешательство. Хотя долгое время считалось, что Шекспир и его супруга, Энн Хэтэуэй, похороненные в большом подземном хранилище, исследования показали, что их могилы были неглубокими.
Археолог Кевин Коллс, руководивший исследованием, рассказал, что они заметили что-то необычное в погребении с той стороны, где должна быть глава Шекспира.
«Мы наткнулись на эту очень странную, необычную вещь в главном конце. Во всех получаемых нами данных было очень очевидно, что в этом конкретном месте происходит нечто другое. Мы пришли к выводу, что это признаки нарушения, того, что материал был выкопан и снова засыпан», — заявил Коллс.
По словам археолога, они нашли «очень странную кирпичную структуру» у изголовья могилы.
«У нас есть похороны Шекспира со странным нарушением в главном конце, и у нас есть история, которая говорит о том, что в какой-то момент истории кто-то вошел и забрал череп Шекспира. Для меня это очень и очень убедительно, что его черепа вообще нет в церкви Святой Троицы», – добавил Коллс.
Загадочные теории и легенды
Угон черепа Шекспира уже давно является темой многочисленных историй и легенд. В 1879 году преподобный Чарльз Джонс Лангстон написал историю «Как был похищен череп Шекспира», в которой утверждалось, что примерно за 100 лет до этого череп был похищен проникшими в церковь грабителями.
Есть также легенды, что череп находится в другой церкви в Беоле, в графстве Вустершир. Однако когда команда археологов исследовала хранившийся там череп, они с помощью лазерного сканирования и судебно-медицинского анализа установили, что он принадлежал неизвестной женщине в возрасте около 70 лет. В общем, как утверждают исследователи, череп Шекспира, скорее всего, действительно отсутствует, но где его искать и в чьих руках он может находиться, до сих пор неизвестно.
«Существует так много противоречивых мифов и легенд о гробнице Барда. Эти результаты несомненно вызовут дискуссии, научные дебаты и новые противоречивые теории на долгие годы», — отметил Кевин Коллс.
