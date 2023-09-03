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Проклятие с апострофом: семейная традиция давать детям уникальные имена обернулась трагедией

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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978
Время на прочтение
2 мин
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Проклятие с апострофом: семейная традиция давать детям уникальные имена обернулась трагедией

Муж был в шоке после того, как узнал настоящее имя своей девушки / Фото: Pexels

Некоторые люди решают назвать своих детей в честь других членов семьи, других вдохновляют имена знаменитостей или телевизионных персонажей.

Муж сказал, что был шокирован после того, как узнал настоящее имя своей девушки спустя целых два года и рассказал о традиции давать детям уникальные имена.

Об этом говорится в Mirror.

Выбор имени для ребенка – важное решение. Имя сопровождает нас в течение жизни, если мы не решим ее изменить, и мнение о человеке часто складывается на основе имени, которое им дали.

Один пользователь Reddit почувствовал себя "обделенным" после того, как узнал подлинное имя своей девушки, с которой общался два года.

"Встречаюсь со своей девушкой два года. Я всегда называл ее Лоз, но знаю, что ее полное имя Лорьрин", — рассказал мужчина.

Правду удалось раскрыть неожиданно, когда он увидел новое водительское удостоверение девушки с "корректным" именем.

"Мне резонило глаз, что ее имя на самом деле пишется как Лор'рин (Lawr'ryn)", — написал он.

Впоследствии он обнаружил, что в семье Лоз есть традиция давать детям уникальные имена.

"Ее родители становились настоящей угрозой, когда речь шла о том, как назвать ребенка", — отметил он.

Отметим, что младшую сестру Лоз по-настоящему звали "Пер'cей" (Pur'see), хотя на всех открытках, в социальных сетях и т.п. она предпочитала представляться просто как Перси.

Проклятие с апострофом в имени смог избежать только старший брат Лоз — Дэниел. Однако их родители неправильно записали его имя: вместо Daniel он стал Dhaniyel.

На форуме Reddit эта история набрала немало шутливых комментариев:

  • "Тройная трагедией одной семьи",
  • "Спасибо, что разрушил ваши отношения, чтобы опубликовать эти ужасные имена",
  • "Я бы, по крайней мере, сделал генетические тесты, чтобы убедиться, что она не может передать этот заскок детям".

Напомним, чтобы узнать, когда у вас день ангела или именины, как назвать ребенка в сентябре 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.

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Дата публикации
Просмотры
978
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