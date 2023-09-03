Проклятие с апострофом: семейная традиция давать детям уникальные имена обернулась трагедией

Некоторые люди решают назвать своих детей в честь других членов семьи, других вдохновляют имена знаменитостей или телевизионных персонажей.
Муж сказал, что был шокирован после того, как узнал настоящее имя своей девушки спустя целых два года и рассказал о традиции давать детям уникальные имена.
Об этом говорится в Mirror.
Выбор имени для ребенка – важное решение. Имя сопровождает нас в течение жизни, если мы не решим ее изменить, и мнение о человеке часто складывается на основе имени, которое им дали.
Один пользователь Reddit почувствовал себя "обделенным" после того, как узнал подлинное имя своей девушки, с которой общался два года.
"Встречаюсь со своей девушкой два года. Я всегда называл ее Лоз, но знаю, что ее полное имя Лорьрин", — рассказал мужчина.
Правду удалось раскрыть неожиданно, когда он увидел новое водительское удостоверение девушки с "корректным" именем.
"Мне резонило глаз, что ее имя на самом деле пишется как Лор'рин (Lawr'ryn)", — написал он.
Впоследствии он обнаружил, что в семье Лоз есть традиция давать детям уникальные имена.
"Ее родители становились настоящей угрозой, когда речь шла о том, как назвать ребенка", — отметил он.
Отметим, что младшую сестру Лоз по-настоящему звали "Пер'cей" (Pur'see), хотя на всех открытках, в социальных сетях и т.п. она предпочитала представляться просто как Перси.
Проклятие с апострофом в имени смог избежать только старший брат Лоз — Дэниел. Однако их родители неправильно записали его имя: вместо Daniel он стал Dhaniyel.
На форуме Reddit эта история набрала немало шутливых комментариев:
- "Тройная трагедией одной семьи",
- "Спасибо, что разрушил ваши отношения, чтобы опубликовать эти ужасные имена",
- "Я бы, по крайней мере, сделал генетические тесты, чтобы убедиться, что она не может передать этот заскок детям".
Напомним, чтобы узнать, когда у вас день ангела или именины, как назвать ребенка в сентябре 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.
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