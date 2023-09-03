Проклятие с апострофом: семейная традиция давать детям уникальные имена обернулась трагедией

Некоторые люди решают назвать своих детей в честь других членов семьи, других вдохновляют имена знаменитостей или телевизионных персонажей.

Муж сказал, что был шокирован после того, как узнал настоящее имя своей девушки спустя целых два года и рассказал о традиции давать детям уникальные имена.

Об этом говорится в Mirror.

Выбор имени для ребенка – важное решение. Имя сопровождает нас в течение жизни, если мы не решим ее изменить, и мнение о человеке часто складывается на основе имени, которое им дали.

Один пользователь Reddit почувствовал себя "обделенным" после того, как узнал подлинное имя своей девушки, с которой общался два года.

"Встречаюсь со своей девушкой два года. Я всегда называл ее Лоз, но знаю, что ее полное имя Лорьрин", — рассказал мужчина.

Правду удалось раскрыть неожиданно, когда он увидел новое водительское удостоверение девушки с "корректным" именем.

"Мне резонило глаз, что ее имя на самом деле пишется как Лор'рин (Lawr'ryn)", — написал он.

Впоследствии он обнаружил, что в семье Лоз есть традиция давать детям уникальные имена.

"Ее родители становились настоящей угрозой, когда речь шла о том, как назвать ребенка", — отметил он.

Отметим, что младшую сестру Лоз по-настоящему звали "Пер'cей" (Pur'see), хотя на всех открытках, в социальных сетях и т.п. она предпочитала представляться просто как Перси.

Проклятие с апострофом в имени смог избежать только старший брат Лоз — Дэниел. Однако их родители неправильно записали его имя: вместо Daniel он стал Dhaniyel.

На форуме Reddit эта история набрала немало шутливых комментариев:

"Тройная трагедией одной семьи",

"Спасибо, что разрушил ваши отношения, чтобы опубликовать эти ужасные имена",

"Я бы, по крайней мере, сделал генетические тесты, чтобы убедиться, что она не может передать этот заскок детям".

Напомним, чтобы узнать, когда у вас день ангела или именины, как назвать ребенка в сентябре 2023 года, обратите внимание на церковный календарь.

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