Проклятый лес Трансильвании: почему его называют румынским Бермудским треугольником (фото)

Лес Хойя-Бачу / © Shutterstock

Лес Хойя-Бачу — квадратная миля густых буковых и вязовых чащ, где, по легендам, не раз терялась грань между реальностью и мистикой. Местные рассказывают, что здесь еще несколько веков назад бесследно исчез пастух с двумя сотнями овец, а в 1968 году военный техник Эмиль Барня зафиксировал над поляной загадочный объект, похожий на НЛО. Именно это фото сделало лес известным во всем мире.

Об этом сообщило издание The Guardian.

С тех пор сюда съезжаются уфологи, шаманы и искатели сверхъестественного. Они утверждают, что в глубине леса ощущаются энергетические колебания, камеры и телефоны внезапно выключаются, а посетителей охватывают необъяснимые эмоции — от панического страха до эйфории.

Лес Хойя-Бачу / © Shutterstock

Отдельно среди мифов — история о девочке, которая исчезла во время пикника и вернулась через пять лет без единого воспоминания о прошлом и даже без изменений во внешности.

Посетители сообщают о неожиданных сбоях в работе электроники, бестелесные голоса, ощущение прикосновений и даже физические следы на теле после прогулок. Ученые пытались найти объяснение и странным формам деревьев — говорили о ветрах или повышенном уровне радиации, однако убедительных доказательств до сих пор нет.

Лес Хойя-Бачу / © Shutterstock

Среди искривленных деревьев с причудливыми стволами экскурсовод Мариус Лазин проводит ночные туры для желающих проверить легенды собственными глазами. Его компания Hoia-Baciu Project также борется за официальный охранный статус леса, ведь из-за расширения границ Клуж-Напока часть территории могут вырубить под застройку.

Лес Хойя-Бачу / © Shutterstock

Даже в крае, где родился миф о графе Дракуле, этот лес остается самой загадочной точкой Трансильвании, куда туристы приезжают не только за впечатлениями, но и за ощущением чего-то потустороннего.

Пять загадочных лесов планеты

Таинственные чащи есть не только в Румынии. От Европы до Азии и Америки — на карте мира можно найти еще немало мест, где природа полна мистики, а легенды живут рядом с наукой. Издание Travel24 собрало подборку из пяти загадочных лесов планеты, которые захватывают и пугают одновременно.

Шварцвальд, Германия.

Черный лес в юго-западной части Германии получил свое название еще от римлян — из-за густых хвойных деревьев, которые почти не пропускают солнечный свет. Кроме живописных пейзажей, здесь можно увидеть горные вершины, реки, озера и водопады. Этот лес стал вдохновением для многочисленных немецких легенд и сказок братьев Гримм.

Шварцвальд. Фото: Джонатана Меншака

Бамбуковый лес Сагано, Япония.

На окраине Киото, в районе Арашияма, возвышается огромная бамбуковая роща, шепчущая на ветру. Узкие тропинки между зелеными стволами создают эффект полного погружения в природу. Это место считается одним из самых медитативных в мире.

Бамбуковый лес Сагано / © trover.com

Озеро Каддо, США.

На границе штатов Техас и Луизиана раскинулся удивительный водно-лесной мир — заповедник Каддо. Здесь кипарисы, обвитые испанским мхом, растут прямо из воды, создавая причудливый пейзаж. Лабиринт речных протоков и каналов напоминает сказочное болото, живущее собственной жизнью.

Озеро Каддо. Фото: Larry D. Moore/CC BY 4.0

Лесной заповедник Монтеверде, Коста-Рика.

Этот влажный горный лес — настоящий рай для биологов. На его территории обитают ягуары, оцелоты, сотни видов птиц и более 500 видов орхидей. Монтеверде охватывает шесть уникальных экосистем и является одним из самых ценных заповедников Латинской Америки.

Лесной заповедник Монтеверде. Фото: Хокон С. Крон/CC

Национальный парк Чжанцзяцзе, Китай.

Дикая красота этого парка поражает величием скал, которые поднимаются прямо из тумана. Территория охватывает 13 тысяч квадратных километров и является домом для сотен редких животных. Именно эти причудливые скалы стали прообразом летающих гор из фильма «Аватар».

Национальный парк Чжанцзяцзе. Фото: Yoo Chung/CC BY-SA 2.5

Напомним, в Украине есть множество мест, где реальная история настолько тесно переплетена с мистикой и легендами, что они идеально подходят для путешественников, которые ищут холодок по спине даже среди дня. Это руины, не поддающиеся научному объяснению, и мрачные замки с кровавым прошлым.