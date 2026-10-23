Пролежали на чердаке 15 лет: мужчина стал миллионером благодаря старым карточкам с покемонами

Карточки с покемонами 15 лет пролежали на чердаке: за сколько их продали / © Reuters

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Коллекция карточек с покемонами, которую британский пенсионер годами хранил на чердаке, принесла ему целое состояние. После аукциона мужчина стал миллионером.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Бывший декоратор из города Вокинг, пожелавший остаться анонимным, продал свою коллекцию за 1,56 млн фунтов стерлингов (примерно 94 млн грн — Ред.).

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История началась со случайно прочитанной статьи. Британец узнал, что одну из карточек с покемонами продали за 6 тыс. фунтов (примерно 361 тыс. грн — Ред.), и вспомнил о своей коллекции, которая уже около 15 лет пролежала на чердаке.

Мужчина решил выяснить, представляют ли его карточки какую-либо ценность, и обратился в аукционный дом Ewbank’s. После осмотра эксперты сообщили, что коллекция может стоить более 250 тыс. фунтов (примерно 15 млн грн — Ред.).

Представитель аукционного дома Джеймс Спунер рассказал, что специалистов удивило не только количество карточек, но и то, насколько хорошо они сохранились. Всего у пенсионера было 42 набора, которые находились в отличном состоянии.

Изначально планировалось продать коллекцию примерно за 270 тыс. фунтов (около 16,3 млн грн — Ред.). Однако ещё до начала аукциона потенциальные покупатели начали предлагать значительно более высокие суммы.

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В итоге в ходе аукциона 21 октября стоимость коллекции достигла 1,56 млн фунтов (примерно 94 млн грн — Ред.).

Особое внимание коллекционеров привлекли редкие карточки с изображением покемона Charizard. В частности, один из наборов серии Sky Ridge содержал экземпляр стоимостью около 40 тыс. фунтов (примерно 2,4 млн грн — Ред.). В то же время полный набор A Legendary Collection с почти идеальной карточкой Charizard принес 100 тыс. фунтов (примерно 6 млн грн — Ред.).

Сам владелец рассказал, что увлекся коллекционированием ещё в 1990-х годах. Тогда его сын ходил в школу и обменивался карточками с покемонами со сверстниками. Британец заинтересовался ими и начал покупать собственные наборы через eBay, надеясь, что когда-нибудь они могут оказаться выгодным вложением.

По словам мужчины, у сына были собственные карты, и он никогда не пользовался отцовской коллекцией.

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Для аукционного дома Ewbank’s эта продажа стала рекордной. Руководитель компании Эндрю Юбенк сообщил, что ранее им не удавалось получить столь крупную сумму за одну продажу.

Он объяснил рост спроса на карточки с покемонами тем, что бывшие поклонники франшизы уже повзрослели. Теперь многим из них 30–40 лет, и у них появилось больше свободных средств, которые они могут тратить на коллекционирование.

Напомним, что в США одна женщина во время обеденного перерыва купила лотерейный билет и выиграла 2 миллиона долларов. Однако она решила никому не рассказывать о неожиданном обогащении и спокойно продолжила свой рабочий день.

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