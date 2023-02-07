Промораживание, прокаливание или пропаривание: какой метод обработки почвы выбрать

Чтобы вырастить здоровую рассаду, нужно сначала обеззаразить почву и семена. Как продезинфицировать землю? Существует три способа – какой из них самый лучший – читайте в материале ТСН.ua.

Считается, что заражение растений происходит в 80% из-за инфицированных семян, но в 20% случаев оно зависит от наличия инфекции в почве, в которой высевается рассада. Существует три способа обеззаразить землю, однако не все они одинаково эффективны.

Промораживание

Специалисты считают, что промораживание почвы не дает ощутимого результата в борьбе с насекомыми-вредителями или уничтожении патогенной микрофлоры. Даже если в течение одного месяца землю будет подвергаться воздействию отрицательных температур (до -20 градусов), можно лишиться только больших личинок насекомых.

А вот против мелких, типа нематодов, паутинного клеща и другой почвенной микрофлоры проморозка неэффективна, ведь они не боятся морозов.

Прокаливание

Прокаливание считается более эффективным методом дезинфекции почвы. Однако его используют только в крайнем случае, поскольку оно также убьет и полезную микрофлору. А также изменит структуру почвы и ее химический состав.

Специалисты отмечают, что прокаливание – самый эффективный способ стерилизовать землю от насекомых и любых болезней. Для этого почву рассыпают небольшим слоем на противень: чтобы было 2-3 см толщины. А затем прогревают в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Можно и больше при необходимости. Почва должна начать подгорать. После этого духовку нужно выключить, а землю оставить внутри до полного охлаждения. Далее почву дополнительно обрабатывают разными препаратами полезными грибками и бактериологическими культурами.

Пропаривание

Это самый мягкий метод, который все же остается достаточно эффективным. Благодаря пропариванию можно уничтожить насекомых на любой стадии их развития и патогенную микрофлору.

Хотя при пропаривании также погибает большая часть полезной микрофлоры, однако химический состав почвы не меняется.

Для этого землю нужно насыпать в достаточно большую емкость, например в банку, кастрюлю или рукав для запекания. Предварительно почву увлажняют. Затем пропаривают до того момента, пока по всей своей толще он не начнет дымиться. Для этого его ставят в духовку на 20–30 минут (температура до 150–200 градусов).

Можно также пропарить почву в микроволновке. Для этого выставляется 15 минут, но счет времени должен начаться с того момента, когда земля запаривается. Когда почва остынет, ее также нужно обработать препаратами полезными грибками и бактериями.

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