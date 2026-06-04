Проникает через раны и ест живую плоть: зафиксировано заражение опасным паразитом

Муха / © Unsplash

Реклама

Министерство сельского хозяйства США подтвердило случай заражения винтовым червем Нового Света — паразитом, личинки которого могут питаться тканью живых теплокровных животных. После обнаружения вредителя ведомство объявило о начале мероприятий по сдерживанию его распространения.

Об этом сообщило издание Unilad.

Паразита обнаружили у трехнедельного теленка в округе Завала, штат Техас. Личинки нашли в пуповине животного. Ранее мух, от которых происходит этот паразит, также замечали вблизи южной границы США с Мексикой.

Реклама

Винтовой червь Нового Света является личиночной стадией мухи. Личинки попадают в организм через открытые раны, после чего начинают питаться тканью живого животного. По данным американского ведомства, без лечения заражение в конечном итоге может привести к гибели хозяина.

Чаще всего паразит представляет угрозу для скота. Также он может поражать домашних животных, а в редких случаях — людей. Эксперты отмечают, что масштабное распространение винтового червя может нанести значительный ущерб животноводству. В частности, серьезная вспышка потенциально способна повлиять на поставки говядины в США.

Заместитель министра сельского хозяйства США по вопросам маркетинга и регуляторных программ Дадли Госкинс заявил, что специалисты ожидали появления паразита на территории страны. По его словам, прогнозы свидетельствовали о том, что вредитель может проникнуть в США еще в 2025 году.

Он также отметил, что защита животноводческой отрасли является вопросом национальной безопасности, а ведомство уже длительное время инвестирует в меры борьбы с паразитом на фоне роста количества случаев в Центральной Америке и Мексике.

Реклама

В Министерстве сельского хозяйства отдельно подчеркнули, что винтовой червь Нового Света не влияет на мясо после забоя животных. Также паразит не представляет угрозы для фруктов, овощей и других пищевых продуктов.

В свою очередь представитель Техаса Дон Маклафлин заявил в соцсетях, что в случае подтверждения случая готов сотрудничать с местными, штатными и федеральными органами для противодействия распространению паразита.

Напомним, ранее во Львове врачи провели 12-часовую операцию по спасению 55-летнего пациента, у которого редкий паразит почти полностью разрушил печень и пророс почти до сердца.

Новости партнеров