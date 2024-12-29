Пропавшая собака вернулась домой в канун Рождества и самостоятельно позвонила в дверь – фото

Семья из Флориды, США, воссоединилась со своей потерянной собакой в канун Рождества – это лучший подарок, который они могли получить в этот праздничный сезон.

Как передает New York Post, немецкая овчарка Афина отсутствовала девять дней, но 24 декабря ее семья услышала звонок в дверь – и это была изобретательная собачка.

"Было около 2:30 ночи, когда она звонила в дверь и стучала лапами. Это было утро в канун Рождества. Я проснулась от этого и увидела ее на камере звонка", — рассказала хозяйка Афины, Брук Комер.

Четверо маленьких детей Комер, разбитых горем из-за отсутствия Афины, услышали суету и присоединились к теплой праздничной встрече.

"Поскольку было 2:30 ночи, я пыталась не разбудить детей, но они все же проснулись", — поделилась мама.

Овчарка вернулась домой в канун Рождества / Фото: youtube/First Coast News

Овчарка вернулась домой в канун Рождества / Фото: youtube/First Coast News

Афина, которой 4 года, ушла из дома 15 декабря. Супруги Комеров расклеили печатные и цифровые открытки, просмотрели многочасовые видеозаписи с камер домофонов и обыскали окрестности с помощью десятков членов своей общины.

Жители городов Джексонвилль и Сент-Августин даже пытались помочь найти потерянную собаку.

"Я проследила за всеми сообщениями о ее появлении. Многие видели, как Афина гуляла по разным районам, и это поддерживало надежду. Я знала, что она все еще жива", — рассказала Брук. "Афина была счастлива оказаться дома. Она не прекращает скулить и выть с тех пор, как вернулась".

Напомним, мужчина и дикая обезьяна устроили бешеную драку на вершине горы. Человек и зверь выясняли отношения кулаками.

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