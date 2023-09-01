Пропавшая собака воссоединилась с семьей через 12 лет: трогательная история (фото)

Он выбежал со двора в 2011 году.

В Аризоне, США, собака нашлась через 12 лет.

Об этом пишет upi.com.

Офицеры по контролю за животными рассказали, что пса, взятого в качестве беспризорного, просканировали на наличие микрочипа и обнаружили, что он сбежал из дома его семьи в 2011 году.

Уход за животными округа Марикопа сообщил в сообщении в Facebook, что офицерша недавно подобрала "летнюю собаку, которая выглядела несколько застенчиво и грустно и не виляла хвостом".

Когда она просканировала собаку, то узнала, что ее зовут Миньон. Женщина позвонила по телефону, указанному на микрочипе, и оставила голосовое сообщение.

Миньон с семьей / Фото: facebook.com/MaricopaPets

Через несколько часов ей перезвонил владелец Миньона, который сказал, что собака исчезла после того, как выбежала через задние ворота, оставленные открытыми работником по техническому обслуживанию в 2011 году.

"Наша офицерша отвезла 15-летнего Миньона обратно к нему домой. Прежде чем открыть питомник, она объяснила его владельцу, что Миньон уже стар и не очень быстро передвигается. Однако, как только она открыла его, Миньон увидел его семью, и сразу же начал вилять хвостом и радовался воссоединению со своей семьей", — говорится в сообщении.

Местонахождение Миньона за последние 12 лет неизвестно, но его воссоединение отмечает важность чипирования домашних животных.

Напомним, годовалый малыш побывал в 23 странах мира. Его ждут еще две новые страны во время этого путешествия.

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