Пропавшего почти 30 лет назад мужчину нашли живым в погребе соседа – фото, подробности

Он все это время находился всего в 90 м от своего семейного дома.

Мужчину, пропавшего почти три десятилетия назад, когда ему было всего 17 лет, нашли живым в соседском погребе.

Об этом пишет LAD Bible.

Омар Бин Омран внезапно исчез из алжирского города Джельфа в 1997 году по дороге в профессионально-техническое училище, заставив свою семью опасаться, что он погиб.

Его близкие предполагали, что тогда еще юноша погиб под перекрестным огнем гражданской войны, которая шла между правительством и повстанческими группировками в течение 10 лет после ее начала в начале 1990-х годов.

Но разгадка тайны пропавшего лежала гораздо ближе к дому – ведь это было всего в 90 метрах от места, где жила семья.

В воскресенье, 12 мая, Омар был спасен от своего 61-летнего соседа, спустя 27 лет после его исчезновения.

Омар Бин Омран / Фото: EnnaharTv

Сообщается, что 45-летний мужчина с бородой находился в покрытом сеном сооружении, похожем на "заграждение для овец", в подвале дома.

В социальных сетях распространяются кадры момента, когда Омара обнаружили. Он заметно отличается от себя на других изображений с его молодых лет, на которых видно, как чисто выбритый юноша улыбается, сидя рядом с большой собакой.

Омар до исчезновения / Фото: EnnaharTv

Утверждается, что его местонахождение стало известно лишь после того, как брат подозреваемого сделал заявление в социальных сетях, намекнув, что владелец дома знал, где Омар, пока они спорили о наследстве.

По сообщению Генеральной прокуратуры Джелфи, 61-летний мужчина, живший один, был взят под стражу. Прокуратура утверждает, что полицейские ворвались в дом и нашли лаз, спрятанный под закрывавшим пол сеном, а затем открыли его, чтобы найти Омара.

Его доставили в медицинский центр для обследования, где ему оказывают как физическую, так и психологическую помощь.

Представитель суда в Джелфи сообщил местным СМИ: "Подозреваемый будет представлен прокуратуре сразу после завершения расследования". Он добавил, что прокуратура намерена применить всю силу закона к виновнику "ужасного преступления", который будет судим "со всей строгостью".

Вероятный похититель также обвиняется в убийстве любимой собаки Омара, которая была сфотографирована с ним в подростковом возрасте.

По словам местных жителей, мать пропавшего умерла в 2013 году. Один из жителей рассказал алжирскому телеканалу Bilad: "Его бедная мама умерла, когда он был в плену, не зная, что с ним произошло, не зная, что все это время он на самом деле был рядом с ней".

Напомним, няня осталась с 5-месячным мальчиком после того, как родители сбежали с ее деньгами. Она продолжает ухаживать за младенцем.

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