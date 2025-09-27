Пропавший кот нашелся в неожиданном месте: видео покорило TikTok

Кот / © Associated Press

Жительница США по имени Алиса едва не сошла с ума от волнения, когда ее кот породы мейн-кун Тедди неожиданно исчез. Она рассказала журналистам, что заметила его отсутствие в привычное время обеда. Животное не отзывалось на кличку и нигде не появлялось.

Об этом женщина рассказала в TikTok.

В течение часа женщина вместе с семьей обошла все комнаты в квартире, проверила лестницу, двор и даже соседей, но поиски были безрезультатными. Только когда она вернулась на кухню, чтобы налить себе воды, стало понятно, где находился ее любимец. Когда Алиса открыла холодильник, она увидела Тедди, который расслабленно устроился на одной из полок.

По словам женщины, ее реакцией было сначала удивление, а потом — большое облегчение. Она считает, что кот попал в холодильник случайно, когда один из детей оставил дверцу приоткрытой. Впоследствии дверь закрылась, и Тедди оказался запертым внутри.

Американка опубликовала ролик с поисками и неожиданной находкой в TikTok. Видео быстро стало популярным — его посмотрели более 1,1 миллиона раз в разных соцсетях. В подписи к нему Алиса отметила: «Мой кот после того, как случайно провел час, запертый в холодильнике, пока мы бегали на улице, ища его».

Несмотря на стресс для хозяев, сам четырехлетний мейн-кун чувствовал себя хорошо и даже не спешил покидать холодильник. По словам Алисы, для кота с густым мехом прохлада могла показаться комфортной, ведь на улице в августе стояла жара.

Это не первый подобный случай в семье: ранее Тедди уже находили в сушилке и даже в морозильной камере. Хозяйка призналась, что после этого инцидента они с семьей всегда проверяют холодильник и морозильную камеру, прежде чем закрывать дверцу.

Знайдений кіт. Відео: tiktok.com/@teddywiththumbs

