Пропавшую женщину нашли через два дня в затопленном джипе в озере: как ее спасали (фото)

Пропавшая без вести 5 апреля женщина удивительным образом была найдена живой в своем джипе, который затонул в озере глубоко под воду.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Водительница, имя которой пока не называют, исчезла и впоследствии была внесена в список пропавших без вести полицейским департаментом Лонгвью в Техасе.

Однако, по данным офиса шерифа округа Мэрион, местный рыбак на озере О'Пайнс сообщил, что видел черный автомобиль под водой.

Фото: dailystar.co.uk

Власти быстро отреагировали и прибыли на место происшествия с местной эвакуационной службой. Там они обнаружили, что "человек до сих пор находился в машине и двигался".

Водителя удачно вытащили из автомобиля и доставили в ближайшую больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Фото: dailystar.co.uk

После того, как полицейские рассказали об инциденте на своей странице в Facebook, местные жители принялись писать комментарии о том, как повезло женщине, что она жива.

Похоже, этот рыбак был находкой! Если бы он не поплыл в том направлении, она была бы мертва!

Можем ли мы также признать внедорожник, спасшего ей жизнь. Потому что это действительно деяние Бога

Вау! Машина полностью погружена в воду! Это волшебство, что она выжила.

Напомним, известный единбургский глотатель шпаг получил серьезные травмы после того, как его знаменитый трюк пошел "трагически неправильно". Артист больше не сможет исполнять свой фирменный трюк после того, как получил ужасающие травмы.

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