Прорицатель похитил телефон клиентки, чтобы "подтвердить" свое предсказание

Карты / © pixabay.com

В городе Паттайя, Таиланд, полиция задержала прорицателя, похитившего смартфон у клиентки, чтобы «подтвердить» собственное предсказание о неудаче и потере ценной вещи.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел возле одного из храмов, где 38-летний Удомсап Муэнкаэу предлагал прохожим услуги по гаданию. Его жертвой стала 19-летняя девушка по имени Пим, которая обратила внимание на бедно одетого мужчину и согласилась выслушать прогноз на новый год.

Используя колоду карт, прорицатель предупредил девушку о скорой неудаче и потере ценной вещи. Он также предложил нейтрализовать негативные события за определенную плату, однако Пим отказалась платить за дополнительные ритуалы.

После разговора девушка пошла в храм помолиться, оставив свой iPhone рядом. Вскоре она заметила, что телефон исчез. Вспомнив слова прорицателя, Пим вернулась к месту, где видела его, и обвинила мужчину в воровстве.

Удомсап Муэнкаэу отрицал свою причастность, заявив, что исчезновение телефона лишь подтверждает его пророчество. По словам очевидцев, он даже пытался описать облик вымышленного вора.

Девушка подняла шум, и прохожие встали на ее сторону. Во время осмотра вещей прорицателя люди нашли iPhone Пим, спрятанный на дне коробки с масками для лица.

После разоблачения мужчина стал умолять не обращаться в полицию, утверждая, что это его первое правонарушение и он пошел на преступление из-за финансовых трудностей. Впрочем, Пим решила сообщить правоохранителям, чтобы обезопасить других от мошеннических схем.

Полиция Паттайи арестовала подозреваемого и проводит дальнейшее расследование.

