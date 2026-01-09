- Дата публикации
Прорицатель похитил телефон клиентки, чтобы "подтвердить" свое предсказание
В Паттайе 38-летнего прорицателя арестовали после того, как он похитил смартфон у клиентки, чтобы подтвердить собственное предсказание о неудаче.
В городе Паттайя, Таиланд, полиция задержала прорицателя, похитившего смартфон у клиентки, чтобы «подтвердить» собственное предсказание о неудаче и потере ценной вещи.
Об этом пишет Oddity Central.
Инцидент произошел возле одного из храмов, где 38-летний Удомсап Муэнкаэу предлагал прохожим услуги по гаданию. Его жертвой стала 19-летняя девушка по имени Пим, которая обратила внимание на бедно одетого мужчину и согласилась выслушать прогноз на новый год.
Используя колоду карт, прорицатель предупредил девушку о скорой неудаче и потере ценной вещи. Он также предложил нейтрализовать негативные события за определенную плату, однако Пим отказалась платить за дополнительные ритуалы.
После разговора девушка пошла в храм помолиться, оставив свой iPhone рядом. Вскоре она заметила, что телефон исчез. Вспомнив слова прорицателя, Пим вернулась к месту, где видела его, и обвинила мужчину в воровстве.
Удомсап Муэнкаэу отрицал свою причастность, заявив, что исчезновение телефона лишь подтверждает его пророчество. По словам очевидцев, он даже пытался описать облик вымышленного вора.
Девушка подняла шум, и прохожие встали на ее сторону. Во время осмотра вещей прорицателя люди нашли iPhone Пим, спрятанный на дне коробки с масками для лица.
После разоблачения мужчина стал умолять не обращаться в полицию, утверждая, что это его первое правонарушение и он пошел на преступление из-за финансовых трудностей. Впрочем, Пим решила сообщить правоохранителям, чтобы обезопасить других от мошеннических схем.
Полиция Паттайи арестовала подозреваемого и проводит дальнейшее расследование.
