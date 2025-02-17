Пророчество, изменившее жизнь: женщина вышла замуж за мужчину, которого нарисовала экстрасенс (фото)

Женщина ошеломила историей, как вышла замуж за мужчину, которого ей нарисовала экстрасенс.

Об этом пишет Daily Star.

Пережив тяжелую полосу в личной жизни и слишком долго оставаясь одинокой, Николь Эчеверриа решила обратиться за небесным советом, выбрав сеанс "рисования второй половинки".

Духовная наставница предусмотрела, что она встретит своего суженого примерно через 9-13 месяцев – и, как по маслу, через девять месяцев она наткнулась на 32-летнего Виктора Сантоса, португальского холостяка, благодаря TikTok.

31-летняя Николь рассказала своим подписчикам в социальных сетях о предсказаниях экстрасенса: "Она сказала, что это будут отношения, которые мы оба наконец ждали, и что мы встретимся через 9-13 месяцев. Она сказала, что он очень добр, имеет сильные черты характера, и она видела его средиземноморским – испанцем, португальцем или итальянцем. Она угадала на 90%. Я поняла, что он мой мужчина, когда посмотрела на него".

Ее путь к роману начался с видео в TikTok в августе в 2022 году, которое привлекло внимание Сантоса. Мужчина написал ей личное сообщение.

В сентябре, когда Виктор вернулся в Португалию, чтобы поработать стоматологом, они встретились за ужином. Николь вспомнила их первую встречу: "Он выглядел безупречно. Мы остались в ресторане до его закрытия. Свидание длилось семь часов. Я чувствовала такое спокойствие".

Их химия была неоспорима, и в ноябре в 2022 году они стали парой.

Николь с любимым / Фото: Instagram/Nicole Echeverria

В январе в 2023 году Эчеверрия рассказала своему тогда уже жениху, что экстрасенс предсказала его появление в ее жизни. Сантос был ошеломлен, когда через несколько месяцев наконец-то увидел эскиз: "На самом деле я увидел рисунок лишь через пять-шесть месяцев. Мы говорили о нем раньше, но я никогда не видел его до тех пор. Рисунок выглядел жутко, думаю, моими первыми словами были: "Черт! Это действительно похоже на меня", что заставило меня рассмеяться. Но я думаю, что это лишь укрепило мысль Николь о том, что я ее родственная душа, а она – моя".

Влюбленная пара поженилась в День влюбленных в местном ЗАГСе, а вечеринку хочет устроить в августе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, супруги прожили в браке невероятные 84 года и 77 дней, установив рекорд самого продолжительного брака для живой пары. История любви и фото супругов.

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