Прощальная прогулка: британец взял своего смертельно больного пса на гору для последнего путешествия вместе (трогательные фото)

Собачка Монти любил прогулки со своим хозяином, а поэтому тот решил осуществить последнее совместное путешествие.

Владелец пса с помощью тачки взял своего любимца, который болел лейкемией 18 месяцев, в последнее путешествие на гору Уэльса, прежде чем воспитанник умер. За неделю здоровья лабрадуделя Монти ухудшилось и он умер, но держался из последних сил, чтобы семья его владельца могла отпраздновать День отца.

Об этом пишет Mirror.

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Известно, что Карлос Фреско, владелец отеля из Лондона, воспитывал 10-летнего Монти с детства, и они всегда любили вместе совершать длительные прогулки по холмам во всей Великобритании. Впрочем, 18 месяцев назад в лабрадуделя диагностировали лейкемию. Десятилетний пес сначала хорошо отреагировал на химиотерапию, но восемь недель назад рак вернулся.

И тогда Карлос решил сделать последние дни Монти незабываемыми и в последний раз подняться вместе на Пен и-Фан. Для этого он взял тачку, в которую посадил любимца, и вез его во время всей поездки.

Мужчина рассказал, что, хотя Монти был слаб в поездке, "он наслаждался всем вниманием" доброжелателей.

"Внешне он выглядел хорошо, но из-за рака он не получал достаточно кислорода для своих мышц — он мог немного ходить, но не далеко", — сказал господин Фреско.

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За неделю здоровья Монти ухудшилось и в конце июня он умер. Мистер Фреско отвез Монти назад в Лондон для похорон в семейном саду. Карлос добавил, что Монти умер у его постели, но добавил, что он держался из-за того, чтобы семья могла отпраздновать День отца.

"Мы спали в зимнем саду моего друга, и рано утром следующего дня я увидел Монти в саду. Он вошел и свернулся калачиком у подножия моей кровати — и когда я проснулся в следующий раз, он умер. Он был очень особенным мальчиком и был рядом со мной в течение десяти лет. Дай бог здоровья и спокойной ночи, малыш", — сказал владелец лабрадуделя.

Напомним, в английской деревне Бакленд Ньютон, графство Дорсет, неожиданно нашелся собака и вернулся к хозяевам через 11 лет после исчезновения.

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