Прощальная речь пилота самолета довела пассажиров до слез - видео

Он выступил с обращением перед выходом на пенсию.

Пассажир самолета снял на видео трогательный момент, когда пилот вышел с эмоциональной речью во время последнего полета.

Джефф Фелл проработал 32 года в American Airlines.

Перед тем, как на прошлой неделе его "пенсионный рейс" вылетел в Чикаго, Джефф стал в передней части салона, чтобы в последний раз попрощаться. Пилот поздравил пассажиров на борту, представился, сообщил им время полета и погоду. Затем он признал, что ему было странно сообщать новости за пределами своей кабины.

"Обычно я не стою перед всеми вот так, я обычно просто остаюсь в кабине и разговариваю по громкоговорителю. Если я буду немного взволнован, пожалуйста, простите меня за это", — сказал он.

Поскольку пассажиры все еще не знали, что должно было произойти, он указал на группу "очень важных людей", сидевших в задней части самолета.

"Это большая часть моей семьи, которая сопровождала меня в моем пенсионном рейсе", – сказал Фелл.

Голос пилота дрожал от волнения, и пассажиры разразились аплодисментами.

Он продолжил, едва сдерживая слезы: "Благодарю всех, что пришли со мной сегодня вечером и отпраздновали это памятное время в моей жизни. Я вас всех люблю. Под очередные аплодисменты пассажиров Фелл добавил: "Я не хотел быть эмоциональным, но, Боже мой, помилуй".

Он вернулся к своему заранее написанного обращения, которое держал в руке.

"Наконец, моей замечательной жене Джули, которая была рядом со мной большую часть моих 32 лет в American. Она была скалой, крепкой скалой в основе нашей жизни и нашего брака. Ее вера в Господа, мудрость, сила и любовь направляли наш брак и семью на протяжении всех этих лет. Я люблю тебя и с нетерпением жду следующую главу в нашей жизни. И добро пожаловать всех на борт", — добавил он.

Пилот самолета выступил с прощальной речью / Фото: скриншот с видео

Видео, загруженное пассажиром Джастином Харрисоном в TikTok, было просмотрено более трех миллионов раз. Тысячи пользователей оставили комментарии в поддержку. Многие признались, что клип довел их до слез.

Как только он сказал, что улетает на пенсию, у меня навернулись слезы

А еще 32 года безопасных приземлений. Дай бог ему здоровье и всем пилотам

Подумайте о том, сколько семей, людей и культур он в одиночку связал по всему миру. Спасибо!

32 года объединения людей. Я плачу

Напомним, статуя Девы Марии "заплакала" в церкви. У местных жителей и профессоров есть пояснения.

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