Прощание матери: появились кадры церемонии похорон слоненка в заповеднике Намибии

В Намибии, на территории заповедника Торра в районе Дамараленда, состоялась церемония захоронения детеныша слонихи.

Кадры церемонии опубликовало издание Dailymail.

На фото и видео можно увидеть, как скорбная слониха несет бездыханное тело своего детеныша к месту последнего упокоения. В ритуале участвует все стадо слонов. Они собрались вместе и молча сопровождают скорбящую мать во время процессии в честь ее малышей.

Grieving elephant carries the lifeless body of her calf in her trunk before laying it to rest in funeral ceremony https://t.co/g13nBl95JE — Daily Mail Online (@MailOnline) November 1, 2022

"Убитая горем слониха несет своего детеныша к дереву акации в заповеднике Торра в Дамараленде", — подписаны кадры видео.

Скриншот видео: Dailymail

Слонёнку было меньше недели, когда он погиб от обезвоживания из-за засухи в этом районе. Обе реки, питающие заповедник Торра, совсем высохли за последние недели, колодцы также вышли из строя.

После церемонии группа взрослых слонов осталась в том районе в надежде найти воду.

Гиды, снявшие похороны на видео, отметили, что такую церемонию слонов они увидели впервые, однако рассказали, что слоны часто собирают и накрывают ветвями тела умерших сородичей после их смерти.

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