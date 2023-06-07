Прощай, Меллоу: город вышел на последнюю прогулку умирающей собаки (фото, видео)

Он стал другом для жителей всего города.

Пес Меллоу гулял по улицам Дюпона, штат Пенсильвания, со своим хозяином Кевином Карри дважды в день с сентября 2019 года.

К сожалению, у спасенного четырехлапого недавно диагностировали быстро распространяющуюся лимфому, поэтому Карри повел Меллоу на последнюю прогулку-прощание, прежде чем он попадет в "собачий рай".

"Это трогательная и душераздирающая история", — сказала The Post К. Дж. Варунек, проживающая в этом районе. "На первом блоке было по меньшей мере 25 человек. В следующем квартале было еще 20. Я собираюсь сказать, что так прошла вся прогулка".

Варунек поделилась, что Карри оставил душераздирающие открытки в почтовых ящиках соседей, сообщая им о прощальной прогулке Меллоу. Он "замедлился" из-за неизлечимой стадии рака, из-за чего ему было трудно совершать ежедневные прогулки.

"Независимо от того, насколько хорошо мы знаем друг друга, вы сделали мою жизнь гораздо богаче, чем могла бы надеяться любая спасенная собака", — "написал" Меллоу в слезливой заметке, которую Варунек разместила на местной странице в Facebook. "Я так благодарен за то, что у меня такие бережные соседи, и я живу в сообществе, которое так хорошо заботится друг о друге. Я не уверен, когда именно я уйду, но ежедневно в течение последних нескольких недель был для меня борьбой за то, чтобы обойти окрестности, как раньше. Я хотел бы попрощаться лицом к лицу, если вы свободны. Выходи, чтобы погладить меня по голове или погладить живот, и я буду вечно благодарен".

Они кладут в полный флаг, с signs and treats and many pets for this very good boy. 14/10 ❤️ (h/t @CitizensVoice ) pic.twitter.com/VdKbq3VH7g — WeRateDogs (@dog_rates) June 6, 2023

В записке была карта маршрута и 5 долларов, чтобы купить подарок собаке или пожертвовать на благотворительность.

Варунек сказала, что мероприятие Меллоу было мрачным, когда она приехала со своим мужем Марком. Люди гладили щенка и угощали его.

"Другие просто стояли сзади и плакали, чтобы не огорчать Кевина", – вспоминала она. "Однако, Меллоу знал, что он был главным на балу — он скакал вокруг".

Она добавила, что соседи устроили самые большие провода, на которые собака и ее владелец могли надеяться.

"Он даже получил бесплатное мороженое в нашем местном магазине", — поделилась женщина и отметила, что, несмотря на болезнь, пес прожил свою лучшую жизнь с Карри.

Напомним, самый большой и старый крокодил в мире Кассиус отпраздновал свой 120-й день рождения. Занесенная в Книгу рекордов Гиннесса рептилия была поймана в 1984 году в австралийской реке Финнис.

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