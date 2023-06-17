Прощай, урожай: какие ошибки в поливе помидоров могут полностью уничтожить плоды в теплице

Разбираемся, как часто и правильно поливать помидоры, чтобы не упустить весь урожай.

Полив томатов можно назвать целой наукой. Если добавить немного воды, плоды будут осыпаться. Когда же перелить – потрескаются. Какие ошибки поливки томатов существуют и как правильно поливать помидоры?

Влажность и температура

Два главных фактора, от которых зависят правила поливки помидоров, это влажность и температура воздуха и почвы. Чтобы томаты хорошо росли и развивались, были защищены от различных болезней, им нужна влажность воздуха на уровне 50%, а почвы около 90%. Днем в теплице должна быть температура воздуха не ниже 20-25 градусов тепла, а ночью – 17-19. Если эти показатели будут подниматься, помидоры начнут слишком активно расти и завязи получатся ранними и безобразными, цветы вообще могут осыпаться, а кустики погибнуть. Поэтому своевременная поливка помогает поддерживать оптимальную температуру в теплице.

Важно правильно подбирать и температуру воды, которой вы поливаете помидоры. Тогда кустики будут лучше усваивать полезные вещества, перестанут стряхивать и не поразятся грибком. Какой водой лучше поливать помидоры? Специалисты утверждают, что ее температура должна составлять не выше 20-24 градусов, то есть быть комнатной.

Как часто поливать помидоры

Как часто нужно поливать помидоры в теплице? / Фото: ТСН.ua

В среднем агрономы рекомендуют поливать томаты дважды в неделю, но многое зависит от того, какие условия были созданы в теплице.

Если теплица из поликарбоната и стоит солнечная погода, при высоких температурах может быть слишком жарко. Поэтому может потребоваться почаще поливки и проветривания. Когда погода пасмурная и приходит похолодание, частоту поливов снижают. Здесь важно следить за состоянием почвы и самих кустов.

Как правильно контролировать количество влаги

При недостатке или избытке влаги растения сами подскажут, что что-то не так. Когда воды мало, помидоры начинают скручивать листья, сбрасывать завязь и вообще избавляться от всего того, на что идет много ресурсов. Если существует избыток влаги, кусты начинают подгнивать.

Как правильно поливать помидоры

Существует много способов поливки помидоров и все они имеют преимущества и недостатки. К примеру, если используете шланг, поливать нужно строго под корень. Совершенно точно нельзя брать воду из скважины или крана, потому что она может быть слишком холодной. Лучше установить на участке бочку, наполнять ее водой, чтобы она нагревалась в течение дня.

Часто в теплицах используют капельную поливку, благодаря которой вода поступает сразу в корневую систему и не испаряется. Главное, что при такой поливке капли жидкости не попадают на листья, что очень важно для томатов, ведь защищает от развития грибковых заболеваний.

Можно организовать упрощенную капельную поливку с помощью обычной бутылки. Если у вас маленькая теплица, он точно подойдет. Возьмите пластиковые пятилитровые бутылки из-под воды, проделайте в них отверстия и закопайте рядом с кустиками. Наполните бутылку водой комнатной температуры. Вода будет спокойно впитываться в грунт через дырочки.

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