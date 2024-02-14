Прошла 965 км к другой стране: пропавшая собака нашлась через четыре года

Собака, пропавшая из дома второго семейства в Колорадо в 2020 году, нашлась через четыре года неподалеку мексиканской границы — почти в 965 км от дома.

Об этом пишет UPI.

Бенджамину Бакстеру было 13 лет, когда он принес домой 6-недельного щенка по кличке Патчес, но в 2020 году ему пришлось переехать в Небраску на новую работу, а в его новый арендованный дом не допускались собаки.

Патчес осталась во второй семье в Калхане, штат Колорадо, тогда как Бакстер искал новый дом, в котором мог бы разместиться его воспитанница, но она прожила у друга всего несколько месяцев, прежде чем сбежала.

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Бакстер сказал, что сначала он не волновался, поскольку Патчес имела историю побега, но по мере того, как проходили дни, а на плакаты с "пропавшей собакой" не было никакой реакции, он отчаялся.

Жене Бакстера, Элизабет, 31 января позвонила его мать, которая сказала, что ей сообщили о том, что Патчес нашли в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, но она подозревала, что эти звонки могут быть мошенничеством. Бакстер связался с приютом и вскоре убедился, что его давно потерянный пушистый друг действительно у них.

Патчес привезли из Нью-Мексико обратно в дом друга семьи в Колорадо, куда Бакстер сказал, что скоро поедет, чтобы навсегда привезти собаку домой.

Напомним, у собаки снова отросла челюсть, которую он потерял из-за рака. Это первый зарегистрированный случай.

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