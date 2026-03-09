- Дата публикации
Простая математическая задача, которая ставит всех в тупик: в чем секрет
Пользователи Сети дают разные ответы: одни указывают решением число 5, другие - 35 или 36.
Простой, на первый взгляд, математический пример сбивает с толку пользователей Сети. Решая задачу, они дают совершенно разные ответы.
Эту головоломку на этой неделе опубликовал в соцсети X пользователь BreakTheSilos
Уравнение имеет вид 6×6 — 6 ÷ 6.
Ответы под постом были разными: одни указывали решением число 5, другие же утверждали, что правильный ответ — 35 или 36.
Чтобы правильно решить задачу, нужно запомнить элементарную математическую аббревиатуру PEMDAS, которая указывает на последовательность выполнения действий:
скобки (Parentheses),
степени (Exponents),
умножение (Multiplication),
деление (Division),
сложение (Addition),
вычитание (Subtraction).
В этом случае нет скобок или степеней, поэтому начинать нужно с умножения: 6×6 = 36.
Далее для вычисления нужно выполнить деление, то есть 6 ÷ 6 = 1.
Наконец, нужно выполнить вычитание, то есть 36 — 1.
Это подводит вас к ответу 35.
Если вам удалось решить эту задачу за 30 секунд, ваши арифметические навыки все еще сохранились, и ваши учителя математики в средней школе гордились бы вами.
Если вы не получили правильного ответа, не волнуйтесь. Многие пользователи социальных сетей также не сдали тест.
