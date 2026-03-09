ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Простая математическая задача, которая ставит всех в тупик: в чем секрет

Пользователи Сети дают разные ответы: одни указывают решением число 5, другие - 35 или 36.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Задача озадачила пользователей Сети

Простой, на первый взгляд, математический пример сбивает с толку пользователей Сети. Решая задачу, они дают совершенно разные ответы.

Эту головоломку на этой неделе опубликовал в соцсети X пользователь BreakTheSilos

Уравнение имеет вид 6×6 — 6 ÷ 6.

Ответы под постом были разными: одни указывали решением число 5, другие же утверждали, что правильный ответ — 35 или 36.

Чтобы правильно решить задачу, нужно запомнить элементарную математическую аббревиатуру PEMDAS, которая указывает на последовательность выполнения действий:

  • скобки (Parentheses),

  • степени (Exponents),

  • умножение (Multiplication),

  • деление (Division),

  • сложение (Addition),

  • вычитание (Subtraction).

В этом случае нет скобок или степеней, поэтому начинать нужно с умножения: 6×6 = 36.

Далее для вычисления нужно выполнить деление, то есть 6 ÷ 6 = 1.

Наконец, нужно выполнить вычитание, то есть 36 — 1.

Это подводит вас к ответу 35.

Если вам удалось решить эту задачу за 30 секунд, ваши арифметические навыки все еще сохранились, и ваши учителя математики в средней школе гордились бы вами.

Если вы не получили правильного ответа, не волнуйтесь. Многие пользователи социальных сетей также не сдали тест.

Напомним, ранее споры в Сети вызвал другой математический пример. Попробуйте решить и эту задачу.

