Простая математическая задача, которая ставит всех в тупик: в чем секрет

Задача озадачила пользователей Сети

Простой, на первый взгляд, математический пример сбивает с толку пользователей Сети. Решая задачу, они дают совершенно разные ответы.

Эту головоломку на этой неделе опубликовал в соцсети X пользователь BreakTheSilos

Уравнение имеет вид 6×6 — 6 ÷ 6.

Ответы под постом были разными: одни указывали решением число 5, другие же утверждали, что правильный ответ — 35 или 36.

Чтобы правильно решить задачу, нужно запомнить элементарную математическую аббревиатуру PEMDAS, которая указывает на последовательность выполнения действий:

скобки (Parentheses),

степени (Exponents),

умножение (Multiplication),

деление (Division),

сложение (Addition),

вычитание (Subtraction).

В этом случае нет скобок или степеней, поэтому начинать нужно с умножения: 6×6 = 36.

Далее для вычисления нужно выполнить деление, то есть 6 ÷ 6 = 1.

Наконец, нужно выполнить вычитание, то есть 36 — 1.

Это подводит вас к ответу 35.

Если вам удалось решить эту задачу за 30 секунд, ваши арифметические навыки все еще сохранились, и ваши учителя математики в средней школе гордились бы вами.

Если вы не получили правильного ответа, не волнуйтесь. Многие пользователи социальных сетей также не сдали тест.

Напомним, ранее споры в Сети вызвал другой математический пример. Попробуйте решить и эту задачу.