Простая уловка, о которой не все знают: как отбелить тюль в домашних условиях

Занавески из тюля выглядят красиво и легко, однако сама ткань очень быстро загрязняется. Впрочем, отбелить тюль из капрона, вуали или органзы можно даже в домашних условиях без особых проблем. Вам понадобится аптечное средство, которое есть у каждого.
Немногие знают, что для отбеливания тюля нужна обычная зеленка. Это аптечное средство с легкостью справится с загрязнениями и ткань снова засияет чистотой и бельем.
Что нужно делать перед процедурой:
- снимите занавески и слегка встряхните их, чтобы избавиться от пыли;
- стойкие пятна лучше постирать вручную с помощью мыла;
- при необходимости дополнительно замочить тюль в воде с мыльным раствором на полчаса.
Пока занавеска замачивается в мыльном растворе, можно подготовить средство с зеленкой для отбеливания тюля. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 5,5 л воды;
- 25 капель зеленки;
- марля.
Как отбелить тюль зеленкой – пошаговые действия:
- В глубокую емкость налейте 500 мл воды комнатной температуры.
- Разведите в жидкости 25 капель зелени.
- Получившийся раствор процедите с помощью марли. Так огромные части попадут на ткань. Если пропустить этот шаг, то зеленка может выкрасить тюль и этих пятен потом будет сложно избавиться.
- Раствор процежен через марлю, разведите в 5 л воды. Она также должна быть комнатной температурой.
- Опустите занавеску из тюля и оставьте на 5 минут.
- За это время тюль нужно два-три раза перевернуть.
- Не забудьте тщательно ополоснуть занавеску в прохладной воде после процедуры.
Зеленка отлично подходит даже в том случае, когда нужно вернуть белье старому тюлю, который уже давно пожелтел.
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