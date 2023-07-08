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Простая уловка, о которой не все знают: как отбелить тюль в домашних условиях

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
723
Время на прочтение
2 мин
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Простая уловка, о которой не все знают: как отбелить тюль в домашних условиях

Как отбелить тюль в домашних условиях? / Фото: Pexels

Занавески из тюля выглядят красиво и легко, однако сама ткань очень быстро загрязняется. Впрочем, отбелить тюль из капрона, вуали или органзы можно даже в домашних условиях без особых проблем. Вам понадобится аптечное средство, которое есть у каждого.

Немногие знают, что для отбеливания тюля нужна обычная зеленка. Это аптечное средство с легкостью справится с загрязнениями и ткань снова засияет чистотой и бельем.

Что нужно делать перед процедурой:

  • снимите занавески и слегка встряхните их, чтобы избавиться от пыли;
  • стойкие пятна лучше постирать вручную с помощью мыла;
  • при необходимости дополнительно замочить тюль в воде с мыльным раствором на полчаса.

Пока занавеска замачивается в мыльном растворе, можно подготовить средство с зеленкой для отбеливания тюля. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 5,5 л воды;
  • 25 капель зеленки;
  • марля.

Как отбелить тюль зеленкой – пошаговые действия:

  1. В глубокую емкость налейте 500 мл воды комнатной температуры.
  2. Разведите в жидкости 25 капель зелени.
  3. Получившийся раствор процедите с помощью марли. Так огромные части попадут на ткань. Если пропустить этот шаг, то зеленка может выкрасить тюль и этих пятен потом будет сложно избавиться.
  4. Раствор процежен через марлю, разведите в 5 л воды. Она также должна быть комнатной температурой.
  5. Опустите занавеску из тюля и оставьте на 5 минут.
  6. За это время тюль нужно два-три раза перевернуть.
  7. Не забудьте тщательно ополоснуть занавеску в прохладной воде после процедуры.

Зеленка отлично подходит даже в том случае, когда нужно вернуть белье старому тюлю, который уже давно пожелтел.

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Дата публикации
Просмотры
723
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