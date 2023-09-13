Проститутка тайно сняла клиента во время секса и отправила видео его невесте: что было дальше

Секс-работница из Сиднея, Австралия, без согласия сняла на видео своего клиента и отправила пикантное видео его невесте.

Об этом пишет nypost.com.

Все началось в 2018 году, когда пара связалась онлайн.

Мужчина пригласил Брук Бейкер, использовавшую псевдоним Амелия, и пара договорилась встретиться в отеле Meriton Suites в Парраматте.

Факты говорят, что они занимались сексом по согласию. Но Бейкер сняла на видео мужчину, занимающегося оральным сексом без его согласия. Согласно фактам, после того, как мужчина прекратил пользоваться услугами проститутки, она связалась с ним и заявила, что беременна.

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Она также связалась с его невестой, с которой клиент был в отношениях в течение 4 лет и заявила, что он ей изменял.

Все завершилось тем, что Бейкер отправила мужчине и его невесте электронное письмо с пустой темой и телом, к которому добавила видео, на котором мужчина занимается с ней оральным сексом.

Пара сообщила о видео в полицию, которая издала приказ о предполагаемом насилии, чтобы защитить жертву от Бейкер.

Через несколько месяцев Бейкер выследила клиента на светофоре, когда мужчина ехал на работу, открыла дверь и села в его автомобиль. Она проигнорировала его приказ выйти и между ними началась ссора.

Проститутка Брук Бейкер / Фото: Madeleine Damo

Лишь после того, как мужчина сказал, что отвезет ее в полицейский участок, она сказала ему остановиться и вышла.

На следующий день Бейкер направила жертве сообщение, на которое тот не ответил. Затем она отправила 244 сообщения за пять часов и попыталась позвонить ему 87 раз. Потерпевший не ответил ни на одно сообщение или звонок.

"В результате мужчина заявил, что испытывает сильную тревогу, и что это снова вводит его в состояние депрессии", — говорится в фактах.

Проститутку признали виновной в декабре прошлого года по двум пунктам обвинения в умышленной записи интимного изображения без согласия. 10 января полиция выдала ордер на арест 31-летней Бейкер после того, как она не явилась на вынесение приговора за отправку интимных сообщений.

Но на днях она все же признала себя виновной в местном суде Пенрита в Австралии в преследовании или запугивании с целью вызвать страх физического или психического ущерба, использование услуг перевозки для преследования или оскорбления и нарушение предполагаемого приказа о насилии.

Рассмотрение дела состоится позже.

Напомним, политик топлес с любовником записала скандальное видео, где похвасталась оргазмами и призвала голосовать за нее. Она заявила, что видео слили в Сеть коллеги.

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