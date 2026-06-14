Простое математическое уравнение смутило пользователей: каким будет ваш ответ

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Пользователь соцсети X Бхоланатх Дутта (@BholanathDutta) опубликовал задание с призывом: «Решите, если вы гений», а затем предложил уравнение. Впрочем, многие пользователи «провалились».

Об этом пишет Daily Mail.

На первый взгляд пример кажется столь легким, что его можно решить за несколько секунд. Ведь он содержит всего четыре числа и несколько базовых математических знаков. Однако многие спешащие с ответом допускают ошибку, потому что забывают о важном правиле, которое изучают еще в школе.

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Задание выглядит так:

10+10×0+10=?

Прежде чем читать дальше, попытайтесь самостоятельно найти ответ.

Мнения пользователей разбежались

Одни убеждены, что ответ — 10, другие настаивают на 30. Некоторые комментаторы даже утверждали, что правильный результат — 110. Так кто же прав?

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Причина споров состоит в том, помните ли вы одно из важнейших правил математики.

Многие автоматически начинают решать пример слева направо. В таком случае они сначала прибавляют два числа 10 и получают 20, затем умножают на ноль и прибавляют последнюю десятку. В итоге выходит 10. Однако согласно правилам арифметики такой подход неверен.

Головоломка построена на порядке выполнения математических действий, который часто запоминают по аббревиатуре PEMDAS: скобки, степени, умножение и деление, сложение и вычитание. По этим правилам умножение выполняется раньше добавления. Поэтому сначала нужно вычислить:

10×0=0

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После этого пример приобретает вид:

10+0+10

Следовательно, правильный ответ — 20. Именно поэтому умножение имеет приоритет над сложением, а число 10 × 0 необходимо вычислить перед добавлением остальных чисел.

Раньше читателям предлагали разгадать головоломку. Да, есть яркая картинка с разноцветными драже, среди которых спрятали обычную пуговицу, и найти ее нужно всего за 7 секунд. Сложность состоит в том, что посторонний предмет почти не отличается от конфет по цвету и форме, поэтому его трудно заметить с первого взгляда. Такие визуальные головоломки помогают тренировать внимательность, концентрацию и быстроту обработки информации мозгом.

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