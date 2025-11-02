Простое математическое задание, которое вводит в ступор: сможете ли найти правильный ответ за 30 секунд

Математическое задание / © Daily Mail

На первый взгляд это элементарное уравнение кажется простым: но оно разделяет людей на тех, кто быстро решает его, и тех, кто теряется.

Задача, опубликованная Daily Mail, выглядит так:

20 – 4×3 + 12 = ?

Соцсети разразились обсуждениями: одни считают правильным 60, другие — -4, но только один ответ точный.

Чтобы не запутаться, следует помнить правило порядка операций PEMDAS:

P – скобки

E – сведение в степень

MD – умножение и деление (слева направо)

AS – сложение и вычитание (слева направо)

Применив правило, сначала умножаем: -4×3 = -12.

Далее подставляем в уравнение: 20 – 12 + 12.

Выполняем сложение и вычитание слева направо:

20 – 12 = 8

8+12=20

Итак, правильный ответ – 20.

Даже если вы суммируете -12 + 12 = 0, а затем добавите 20, получите тот же результат.

Смогли бы вы решить его через 30 секунд? Эта простая с виду задачка вновь доказывает, что иногда порядок операций имеет значение!