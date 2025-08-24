Простой секрет долголетия: кто имеет больше шансов на длинную жизнь

ученые выяснили черты характера, продлевающие жизнь

Если вы человек, который помогает соседям с покупками или друзьям со сбором мебели, то вы будете вознаграждены. Как оказалось, дольше живут , как правило, отзывчивые, открытые и добросовестные люди.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Psychosomatic Research.

Ученые из Монпелье, Эдинбургского, Тартуского, Лимерикского университетов и Университета штата Флорида проанализировали данные 22 000 человек от 50 лет. За участниками наблюдали в течение 28 лет, за это время скончались более 7500 из них.

Черты характера, продлевающие жизнь

При анализе исследователи сравнивали личностные качества участников с их смертностью. Выяснилось, что те, кто считал себя организованным, ответственным и трудолюбивым, имели на 12-15% меньший риск смертности.

А те, кто называл себя активным и энергичным, имели снижение риска на 21%. Креативные и общительные люди имели на 8% меньший риск, авантюрные — на 6%, доброжелательные — на 4%, а имеющие широкое мышление — на 3%.

«Наш анализ показал связь между чертами личности и смертностью. В частности, активность, живость, организованность, ответственность, трудолюбие, усердие и готовность помочь были связаны с низшим риском смертности», — говорится в исследовании.

Почему пессимисты живут меньше

Обратная связь наблюдалась с такими чертами, как беззаботность и тревожность - они были связаны с повышением риска смертности на 7%. А невротизм (интенсивные и регулярные приступы тревоги, печали, страха и гнева) был связан с риском смертности выше на 10%.

Ученые объясняют это тем, что люди, склонные к перепадам настроения, волнениям и нервозности, могут быть в группе риска, поскольку они более подвержены болезням, лишнему весу, курению или симптомам депрессии.

Напомним, ученые выяснили, что объединяет долгожителей . Новое исследование показало, что люди, живущие более 100 лет, не просто переживают болезни, а избегают их.