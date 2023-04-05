Простой тест Фрейда, который расскажет, что в вашей жизни на первом месте — работа или семья

Психологические тесты на личность – это отличная возможность больше узнать о себе. ТСН предлагает пройти простой тест Фрейда, чтобы понять, что у вас стоит на первом месте в жизни.
Благодаря этому тесту вы сможете узнать, что для вас самое главное и правильно расставить приоритеты.
Чтобы пройти этот психологический тест, вам понадобится лист бумаги и ручка. Теперь представьте ситуацию, что в вашем доме одновременно происходит пять разных вещей:
- кто-то звонит по телефону;
- плачет ребенок;
- кто-то стучится в дверь;
- вы топите соседей из-за проблем с краном;
- на балконе развешана одежда после стирки и вдруг начался сильный дождь.
На бумаге запишите последовательность действий. То есть что из этого перечня вы сделали бы первым, что вторым и так далее.
Теперь нужно только прочесть, что означает каждая ситуация:
- телефон – бизнес, карьера;
- ребенок – семья;
- стук в дверь – друзья;
- вода, по которой вы топите соседей — партнер, любимый человек;
- одежда на балконе – деньги.
Теперь вы можете проанализировать, что для вас самое важное в жизни и отталкиваться от этого.
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