Простой тест Фрейда, который расскажет, что в вашей жизни на первом месте — работа или семья

Психологические тесты на личность – это отличная возможность больше узнать о себе. ТСН предлагает пройти простой тест Фрейда, чтобы понять, что у вас стоит на первом месте в жизни.

Благодаря этому тесту вы сможете узнать, что для вас самое главное и правильно расставить приоритеты.

Чтобы пройти этот психологический тест, вам понадобится лист бумаги и ручка. Теперь представьте ситуацию, что в вашем доме одновременно происходит пять разных вещей:

кто-то звонит по телефону;

плачет ребенок;

кто-то стучится в дверь;

вы топите соседей из-за проблем с краном;

на балконе развешана одежда после стирки и вдруг начался сильный дождь.

На бумаге запишите последовательность действий. То есть что из этого перечня вы сделали бы первым, что вторым и так далее.

Теперь нужно только прочесть, что означает каждая ситуация:

телефон – бизнес, карьера;

ребенок – семья;

стук в дверь – друзья;

вода, по которой вы топите соседей — партнер, любимый человек;

одежда на балконе – деньги.

Теперь вы можете проанализировать, что для вас самое важное в жизни и отталкиваться от этого.

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