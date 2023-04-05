Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Простой тест Фрейда, который расскажет, что в вашей жизни на первом месте — работа или семья

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
3045
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Простой тест Фрейда, который расскажет, что в вашей жизни на первом месте — работа или семья

Простой тест Фрейда, который расскажет, что в вашей жизни на первом месте работа или семья / Фото: Pexels

Психологические тесты на личность – это отличная возможность больше узнать о себе. ТСН предлагает пройти простой тест Фрейда, чтобы понять, что у вас стоит на первом месте в жизни.

Благодаря этому тесту вы сможете узнать, что для вас самое главное и правильно расставить приоритеты.

Чтобы пройти этот психологический тест, вам понадобится лист бумаги и ручка. Теперь представьте ситуацию, что в вашем доме одновременно происходит пять разных вещей:

  • кто-то звонит по телефону;
  • плачет ребенок;
  • кто-то стучится в дверь;
  • вы топите соседей из-за проблем с краном;
  • на балконе развешана одежда после стирки и вдруг начался сильный дождь.

На бумаге запишите последовательность действий. То есть что из этого перечня вы сделали бы первым, что вторым и так далее.

Теперь нужно только прочесть, что означает каждая ситуация:

  • телефон – бизнес, карьера;
  • ребенок – семья;
  • стук в дверь – друзья;
  • вода, по которой вы топите соседей — партнер, любимый человек;
  • одежда на балконе – деньги.

Теперь вы можете проанализировать, что для вас самое важное в жизни и отталкиваться от этого.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3045
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация