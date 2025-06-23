Простой трюк, который поможет заснуть за минуту: подробности

Сон / © Pexels

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Вирусный пост в Instagram всколыхнул сеть необычным, но простым лайфхаком для улучшения сна — спать с одной ногой открытой в воздух. Казалось бы странным, но оказалось, что за этой популярной привычкой стоит серьезная наука.

Об этом пишет Daily.mail.

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Physiological Anthropology, подтвердило, что такая позиция действительно помогает улучшить качество сна. Причина — в терморегуляции. Когда температура тела снижается, мозг получает сигнал к выработке мелатонина — гормона, который способствует засыпанию и регулирует биологический ритм.

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Подошвы ног — одна из ключевых зон теплообмена. Именно поэтому частичное охлаждение ног (например, выставленная из-под одеяла нога) способствует более быстрому снижению температуры тела, что ускоряет засыпание.

Комментаторы под постом делились собственным опытом: для кого-то это устоявшаяся привычка с детства, для других — новый эффективный метод. Однако некоторые пользователи с юмором отметили, что такая поза может быть триггером ночных страхов или неудобств: кто-то боится монстров под кроватью, а другие — укусов комаров или поведения кошек.

Наука же стоит на стороне биохакеров. Другое исследование, проведенное японскими учеными, показало, что прием горячей ванны перед сном способствует лучшему сну по схожему принципу — благодаря дальнейшему быстрому охлаждению тела.

Китайские ученые рекомендуют даже 24-минутную ножную ванну при температуре 42°C перед сном для достижения аналогичного эффекта. А корейское исследование показало, что даже теплые носки могут помочь снизить температуру тела благодаря стабилизации кровообращения.

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Вывод прост: хотите спать лучше — не игнорируйте свои ноги. Независимо от того, вы фанат теплых носков, горячей ванны или просто выдвинутой из-под одеяла стопы — наука подтверждает, что правильная терморегуляция является ключом к качественному сну.

Напомним, ранее мы писали, что международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не является равномерным процессом.

По данным, собранным в ходе масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.