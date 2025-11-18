Простой трюк подарит "лучший сон в вашей жизни"

Китайский мастер говорит, что вы спали неправильно всю жизнь / © Credits

Инфлюэнсер в сфере здоровья и фитнеса поделился проверенным методом сна, который по его обещаниям подарит вам «лучший отдых в вашей жизни».

Контент-криейтор Джастин Агустин (@justin_agustin), утверждающий, что знает, как заставить вас уснуть через две минуты. Он и поделился знаниями мастера Му Юйчуня.

По словам автора материала, пекинский мастер боевых искусств изучал традиционную китайскую медицину, акупунктуру и массаж в колледже, а в 2005 году основал Ассоциацию традиций и культуры Китая.

И Агустин утверждает, что вы «получите самый лучший сон в своей жизни сегодня ночью, если будете спать, как этот китайский мастер».

«Это Мастер Му Юйчунь, и, по его словам, мы спали неправильно всю свою жизнь», — сказал он.

«Большинство из нас спят на боку или на спине. Те, кто спит на животе, уже знают, что это плохо».

Совет, очевидно, происходит от китайского Мастера Му Юйчуня.

Для тех, кто спит на боку, Му Юйчунь, очевидно, рекомендует положить подушку под запястье, чтобы приподнять его, улучшая кровообращение и уменьшая напряжение.

Он также советует обнимать подушку, а не держать грудь сжатой противоположной рукой, поскольку это предотвращает ограничение расширения легких и кровообращения.

«Я уверен, что многие из вас уже так поступают. Если вы спите на спине, большинство из нас спит с подушкой под головой, и это обычно сжимает нашу шею», — говорит Агустин.

Му Юйчунь советует положить подушку под ноги, что может снизить давление на поясницу и улучшить кровообращение в нижней части тела.

Вы также можете получить хорошую поддержку шеи, отрегулировав подушку, чтобы снизить давление на позвоночник и открыть дыхательные пути. Для этого доступны специализированные подушки, но они не обязательны, если вы правильно расположитесь.

«Это может снизить давление в пояснице, улучшить кровообращение в нижней части тела», — добавляет он.

«Перестройте ее так, чтобы она поддерживала вашу шею, уменьшая давление на позвоночник и открывая эти дыхательные пути.

Человек требует 8 часов для сна — это миф или правда

«Теперь, когда вы разобрались с позой для сна, очевидно, получить неосязаемые „восемь часов“ не столь важно, как мы думали», — говорит автор материала.

«Существует распространенный миф о „волшебных восьми часов сна“ и о том, что это единственный способ хорошо выспаться, однако это не то, на чем мы, как нация, должны сосредотачиваться», — спрашивал ранее эксперт и спикер TED Talk Джеймс Лайнхардт.

«Для большинства людей это нереально — наше исследование доказало, что даже менее одного из пяти человек могут достичь восьми часов. Главное, на чем мы должны сосредоточиться, это качество сна, а не количество», — добавил он.

По словам спеикера, если человек получает качественный ночной сон, не имеет значения, просыпается ли он в 6 утра или получает полные 8 часов каждую ночь.

Напомним, ранее специалисты задавали вопрос: в которой лучше просыпаться, чтобы жить дольше. Ведь время пробуждения влияет на все аспекты человеческой жизни от настроения и поведения до физического и психического здоровья.