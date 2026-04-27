Простые привычки и 111 лет жизни: советы старейшего мужчины США

Самый старый мужчина в США / © The LAD bible

111-летний Луис Кано, которого называют самым старым мужчиной в США, рассказал о секретах своего долголетия.

Об этом пишет издание LAD Bible.

Кано родился в Колумбии в 1914 году, но последние три десятилетия прожил в США. В 1990-х он переехал в Нью-Йорк вместе с женой, а после ее смерти в 2004 году — в Нью-Джерси.

Когда мужчину спросили, как он себя чувствует в 111 лет, он коротко ответил: «Хорошо».

Кано также назвал несколько правил, которые, по его мнению, помогают жить подолгу.

«Не пейте многое. Хорошо высыпайтесь и не курите», - сказал он.

Еще одним важным принципом долгой жизни мужчина назвал умение «вести себя хорошо».

В настоящее время Кано живет с двумя детьми. Он уже не так активен, как раньше, однако проводит время, глядя в окно, вспоминая свою жизнь и наблюдая за самолетами. Авиация всегда его интересовала.

Также мужчина любит рыбалку – занятие, которое помогает ему чувствовать себя спокойно и ближе к природе.

Недавно организация LongeviQuest, отслеживающая долгожителей в разных странах, официально признала Кано 112-м самым старым человеком в мире.

Несмотря на отсутствие формального образования, он служил в колумбийской армии, основал собственную автобусную компанию и имел 10 детей с женой.

Сейчас в Кано также пятеро правнуков и двое праправнуков.

Напомним, старейшая женщина мира прожила 117 лет, а ее биологический возраст оказался значительно ниже. Исследование показало необычное сочетание генов, микробиому и метаболизма.

