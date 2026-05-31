Проточная вода не смоет пестициды: как правильно мыть клубнику

Как безопасно мыть клубнику от почвенных бактерий / © Associated Press

Большинство из нас делает одно и то же по возвращении домой: бросает фрукты в миску, выливает их в дуршлаг и пропускает через них сильную струю холодной воды из-под крана. К сожалению, оказывается, что клубника, обработанная таким образом, не только теряет свой уникальный вкус, но и, что самое важное, все еще может быть полна невидимых химических веществ и вредных веществ.

Как мыть клубнику правильно, чтобы она сохранила свой естественный сахарный вкус, пишет Pyszności.

Сезон клубники понемногу начинается, но эти красные ягоды уже привлекают на рынках и в магазинах своим насыщенным ароматом и сладким вкусом. Однако многие совершают фундаментальную ошибку во время их приготовления — ограничиваются лишь быстрой промывкой в дуршлаге.

Как оказалось, мытье клубники таким способом не удаляет всех загрязнений, и весенние ягоды могут скрывать больше, чем кажется на первый взгляд.

Мытье клубники — почему промывание клубники в дуршлаге недостаточно

Многие люди относятся к клубнике как к одному из самых «чистых» продуктов из огорода. Его просто промывают под проточной водой. К сожалению, это ложное чувство безопасности. Вода удаляет только часть грязи — преимущественно песок и пыль — но не удаляет более сложные остатки, такие как пестициды или микроорганизмы.

Кожа клубники нежная и ячеистая, легко задерживает мелкие частицы грязи. Кроме того, быстрая промывка в дуршлаге приводит к неравномерной очистке плодов — некоторые из них даже не контактируют с водой достаточно долго. На практике это означает, что даже после мытья мы все еще можем потреблять нежелательные вещества.

Также следует помнить, что клубника часто созревает низко у земли, что еще больше увеличивает риск контакта с почвенными бактериями. Поэтому одного только промывки точно недостаточно.

Как безопасно мыть клубнику — домашнее средство для очистки клубники

Если мы действительно хотим заботиться о своей клубнике, следует изменить свои привычки и использовать простой домашний двухэтапный метод очищения. Он не требует никаких специальных средств и значительно повышает безопасность фруктов.

Первый шаг — это водяная баня с уксусом. Налейте воду и уксус в соотношении 3:1 в миску, затем замочите клубнику примерно на 5 минут. Уксус помогает снизить присутствие бактерий и некоторых микроорганизмов, находящихся на поверхности фруктов.

Далее приготовьте второй раствор: воду с добавлением пищевой соды (приблизительно 1 чайная ложка пищевой соды на 1 литр воды). Замочите клубнику в этой смеси еще на несколько минут. Пищевая сода помогает нейтрализовать некоторые химические загрязнители, которые могут оставаться на шкурке фруктов.

После завершения обеих ванн клубнику следует тщательно промыть чистой водой, чтобы удалить остатки растворов, а затем осторожно высушить бумажным полотенцем.

Мытье клубники и земляники — правила, которые следует помнить

Кроме самого процесса очищения, значительную роль в качестве ягод играют и небольшие привычки. Лучше мыть клубнику непосредственно перед употреблением. Это предотвращает потерю ее жесткости и помогает дольше оставаться свежей.

Также хорошей идеей не удалять плодоножки перед мытьем — они действуют как естественный барьер, ограничивающий проникновение воды внутрь плодов. После мытья клубнику следует хранить в холодильнике и съесть в течение 2–3 дней.

Хорошим показателем качества мойки является внешний вид воды после содовой ванны — если она становится мутной, это может свидетельствовать о том, что фрукты контактировали с большим количеством загрязняющих веществ, чем ожидалось.

