Провалился под лед: 20-летнего слепого кота спасли из замерзшего озера — фото

В США 20-летний слепой кот провалился под лед на замерзшем озере и был спасен парой местных жителей.

Об этом пишет UPI.

Служба контроля за животными города Вестлейк, штат Массачусетс, сообщила, что в полицейский участок поступил звонок от гражданина, который заявил, что кот стоит на куске плавающего посреди озера Набнассет льда.

Далее он сказал, что слышит, как под животным трещит лед, а через несколько минут оно провалилось в холодную воду.

Спасение 20-летнего слепого кота / Фото: facebook.com/westfordanimalcontrol

Пара свидетелей, идентифицируемых только как Крис и Нейт, поспешили принять меры к прибытию работников службы контроля за животными.

Нейт прыгнул в лодку, чтобы выйти в озеро, используя лопату, чтобы разбить лед на своем пути. Ему удалось вытащить кота из воды, и они занесли мокрое животное в дом, где согрели бедного четырехлапого под одеялами.

Спасение 20-летнего слепого кота / Фото: facebook.com/westfordanimalcontrol

Прибывшие сотрудники службы контроля за животными смогли отвезти кота, который был вялым и находился в шоковом состоянии, к местному ветеринару для лечения.

Позже было установлено, что это Тики, 20-летний слепой кот, исчезнувший из дома своего хозяина.

"Мы считаем, что Тики, возможно, был загнан на лед хищником минувшей ночью и застрял на льду, плывя прямо через озеро ночью", — говорится в сообщении.

Напомним, в Таиланде полиция "арестовала" рыжего кота за кражу рыбы. Ролик стал вирусным в Сети.

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