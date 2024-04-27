Провела 6 суток без воды и еды: кошку случайно отправили по почте в посылке

Кошка спряталась в коробке с посылкой, и ее отвезли в 1100 км от дома.

Жительница штата Юта (США) случайно отправила свою кошку по почте на склад Amazon.

Об этом пишет KSL TV.

Кэри Кларк рассказала, что оформила возвращение нескольких пар обуви в Amazon. Когда она собирала посылку, то не заметила, как в коробку запрыгнула ее кошка по кличке Галена. Владельцы не знали, что Галена буквально уехала из дома в большой коробке с обувью.

Коробка с обувью, в которую залезла кошка / Фото: ksltv.com

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После этого почти целую неделю животное пытались найти и даже расклеивали открытки по городу. Поиски не имели успеха. Однако через несколько дней хозяевам животного позвонили по телефону из ветеринарной клиники в Калифорнии. Как оказалось, у кошки был микрочип, благодаря которому удалось выйти на хозяев.

Галена пробыла в ловушке в коробке шесть дней без еды и воды. Сотрудница Amazon по имени Бренди спасла кошку из коробки, когда нашла ее на калифорнийском складе – в 1050 км от родного города. Она позаботилась о животном, а на следующий день отвезла Галену к ветеринару.

Хозяйка признается, что сначала не поверила в происходящее, подумав, что это шутка или розыгрыш.

Как только хозяева узнали, что Галена была найдена в коробке на складе Amazon, забронировали билеты на самолет в Калифорнию и забрали любимицу домой.

Кошка, проведшая 6 дней в закрытой коробке / Фото: ksltv.com

"Это было потрясающее воссоединение! Галена мгновенно перестала дрожать и расслабилась в моих руках, когда я снова взяла ее" – рассказала владелица животного о встрече в ветеринарной клинике в Калифорнии. "Несмотря на то, что она похудела и немного обезвожена, ее анализы крови были в норме, и она была совершенно невредима".

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