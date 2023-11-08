Проверь зрение: оптическая иллюзия найди сердце среди авокадо за 5 секунд

Оптические или зрительные иллюзии – это визуальные образы, которые вводят наш мозг в заблуждение. Посредством оптических иллюзий можно оценить как уровень собственной наблюдательности, так и уровень интеллекта.

Если вы уложились в определенное время и решили тест, значит, что уровень интеллекта у вас высокий. Если нет, не огорчайтесь, можно потренироваться, используя разные оптические иллюзии. Разгадывая такие тесты, человек повышает сосредоточенность и способность выявлять детали, таким образом развивает интеллект. Согласно исследованиям, регулярное разгадывание оптических иллюзий может улучшить концентрацию и предотвратить ухудшение когнитивных функций у взрослых.

Предлагаем один из таких тестов – оптических иллюзий.

Найди сердце среди авокадо за 5 секунд

На рисунке можно увидеть группу авокадо. А где-то среди авокадо есть сердце, и нужно найти его за 5 секунд.

Это хорошая возможность проверить свою наблюдательность.

тест-иллюзия

Сердце так искусно спрятано среди авокадо, что его трудно заметить с первого взгляда. Но у самых внимательных это получится.

Присмотритесь к деталям и скоро вы можете заметить сердце.

Для тех, кто не смог заметить сердце в течение 5 секунд, подсказка на рисунке.

Ответ на тест-иллюзию

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