Проверьте свою внимательность: сможете ли найти собаку на картинке за 15 секунд

Тренируем внимательность: нужно быстро найти собаку на картинке.
Проверьте и заодно потренируйте свою внимательность.
Головоломки, на которых нужно что-то найти, являются не только развлечением — это отличная тренировка мозга. Регулярное разгадывание таких головоломок развивает внимательность, сосредоточенность, учит обращать внимание на детали.
Это еще и отличная тренировка выдержки и также, что важно в наше время, способ отвлечься от тревог и тяжелых мыслей.
Итак, посмотрите на рисунок и за 15 секунд найдите на нем собаку.
Удалось найти собаку? Прекрасно, поздравляем. Если нет — ничего страшного, посмотрите на ответ и продолжайте тренироваться дальше.
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