Проверьте свою внимательность: сможете ли найти собаку на картинке за 15 секунд

Проверьте и заодно потренируйте свою внимательность.

Головоломки, на которых нужно что-то найти, являются не только развлечением — это отличная тренировка мозга. Регулярное разгадывание таких головоломок развивает внимательность, сосредоточенность, учит обращать внимание на детали.

Это еще и отличная тренировка выдержки и также, что важно в наше время, способ отвлечься от тревог и тяжелых мыслей.

Итак, посмотрите на рисунок и за 15 секунд найдите на нем собаку.

Найди на рисунке собаку/ фото: Bright Side

Удалось найти собаку? Прекрасно, поздравляем. Если нет — ничего страшного, посмотрите на ответ и продолжайте тренироваться дальше.

Ответ на головоломку "найди собаку"/фото: Bright Side

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