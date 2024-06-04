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Проверьте, течет ли у вас восточная кровь: такие фамилии давали наши предки туркам

Проверьте, течет ли у вас восточная кровь: такие фамилии давали наши предки туркам

Происхождение фамилий

Проверьте, были ли ваши предки турками

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе, о его предках. Некоторые из них указывают на происхождение предков и даже национальность.

Языковед Юлиан Редько выделяет три украинские родовые имена, которые являются турецкими по происхождению. Если ваша фамилия звучит именно так, скорее всего ваши предки были связаны с этим народом.

Украинские фамилии, имеющие турецкие корни

Среди таких фамилий языковед выделяет:

  • Фамилии Чаус и Чаус. Так называли тех, кто служил посильными или султанскими рабами. Такие фамилии, по мнению языковеда, можно найти в Полтавской и Львовской областях.
  • Фамилия Янчаренко произошла от названия «яничарь», что в переводе с турецкого "уэпи сеги" означало "новые войска".
  • Также к этой категории относится фамилия Арнаут. Арнаутами в Турции называли представителей отдельного рода войска — часовых, которые формировались исключительно из христиан.

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