Проверяла, не резиновая ли: женщина разбила скульптуру за $42 тысячи (фото)

Посетители ярмарки принялись размышлять, не могла ли разбитая скульптура быть частью шоу.

На ярмарке современного искусства в центре Майами Арт Винвуд коллекционерша попыталась проверить на подлинность скульптуру, похожую на собаку из воздушного шарика, и разбила ее.

Об этом сообщает Miami Herald

Скульптура синего цвета "Собака из воздушного шара" была выставлена на ярмарочном стенде Bel-Air Fine Art. Автор скульптуры — известный художник Джефф Кунс, а эта его работа стоила 42 тыс. дол.

Скульптура не простояла на стенде и одного дня, ведь пожилая коллекционерша искусства решила проверить на подлинность произведение, похожее на настоящий резиновый шарик. Женщина постучала по нему и фарфоровый "песик" упал с постамента на пол, разбившись в щепки.

Из-за громкого звука падения вокруг места инцидента собралась толпа. При этом посетители ярмарки сразу предполагали, не могла ли разбитая скульптура быть частью шоу.

Как предположил художник и коллекционер искусства Стивен Гамсон, который тоже был на выставке, женщина совершила ошибку, позволив любопытству одержать верх. Художественный советник в галерее подтвердил, что это был просто несчастный случай.

Скриншот с видео

Гамсон сразу же на месте предложил приобрести обломки разбитой скульптуры.

"Я вижу в нем ценность, даже когда оно сломано. Для меня это история. Это делает искусство еще более интересным", — объяснил коллекционер искусства.

Однако политика "сломаешь – купишь" не действовала на ярмарке искусства. А сама скульптура "Собака из воздушного шара" была застрахована.

Заметим, что скульптура "Собака из воздушного шара" была создана более 20 лет назад. Джефф Кунс между 1994 и 2000 годами создал серию щенков разных цветов, размеров и материалов.

Разбитая 38-сантиметровая "собака" была мини-версией известной почти четырехметровой скульптуры, изготовленной из зеркально отполированной нержавеющей стали.

Напомним, в Великобритании на пляже женщина нашла след динозавра, которому более 160 млн. лет. Впоследствии учёные выяснили, что это след был сделан мегалозавром, который остановился отдохнуть.

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