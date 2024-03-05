Проводница в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине

Айа считает, что Украина в будущем станет преуспевающей страной.
Проводница в Высшие измерения света и любви, ченнелерка Айа назвала событие, ознаменующее начало окончания войны в Украине.
Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".
Айа считает, что три события могут ознаменовать конец войны России против Украины. Это – уничтожение ядерного оружия РФ, падение метеорита и смерть диктатора Путина.
"Я вижу что-то с неба. Возможно метеорит. Но самый точный вариант, это когда ядерное оружие, которое они на нас накапливают, начнет у них взрываться. Но с космическими моментами — это тоже все может быть, с метеоритами. Вот что-то может туда прилететь. У нас есть три варианта – ракета, метеорит и смерть президента России", — сказала Айя.
Она предусмотрела, что диктатор Путин может умереть с рассветом.
Айя прогнозирует, что Украина выживет и будет процветать в будущем.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Ранее проводница в Высшие измерения света и любви Айа рассказала, что Польша поплатится через рассыпанное украинское зерно. Она прогнозирует голод в Европе.
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