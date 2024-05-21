Проводница в Высшие измерения назвала точный год, когда закончится война: "На РФ надвигается что-то страшное"

Проводница в Высшие измерения Айа считает, что война в Украине закончится в 2024 году. Она подчеркнула, что об этом свидетельствуют многие знаки.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

"Я точно-преточно знаю, что окончание войны будет в 2024 году. Из Вселенной ко мне пришло слово - договор. Благодаря этому закончится война. В середине лета что-то очень страшное надвигается на Россию. Возможно эти события будут решающими для окончания войны. Когда в этом году в РФ праздновали "день победы", там шел снег. У нас было тепло, то есть даже природа транслировала свою высокую вибрацию. Даже эта ранняя весна, эти аисты - природа постоянно говорит, что будет окончание", - говорит Айа.

Проводница в Высшие измерения отметила, что диктатора Путина "в следующем году не будет на Красной площади во время празднования 9 мая".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала страну, которая может остановить войну в Украине.

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