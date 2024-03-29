Проводница в Высшие измерения предсказала наказание для мира из-за войны в Украине: что произойдет

Проводница в Высшие замеры света и любви, ченнелер Айа предполагает новую великую войну в мире. Она подчеркнула, что это произойдет из-за того, что мир не понял горя украинцев и не захотел активно помогать.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

"Заражение программой войны идет по всему миру. Война будет идти по всему миру. Этого могло бы не быть, если бы нам дали помощь. Но война будет идти и в Польше будет", - говорит Айа.

Она подчеркнула, что мир не пробудился в смог увидеть, какое горе происходит в Украине. Она подчеркнула, если бы нашей стране помогли - этого бы не было.

"Народы начали проявлять эго, не все конечно. Были и люди, которые включились, но их мало. Война неизбежна, она будет по всему миру", - сказала проводница.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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