Проводница в Высшие измерения предсказала окончание войны в Украине: когда это произойдет

Проводница в Высшие измерения света и любви, ченнелер Айа говорит, что март был тяжелым для украинцев месяцем, однако дальше будет проще. Она также предсказала окончание войны в Украине.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"У нас началось полномасштабное вторжение, оно где-то затухает. Март — это экзамен, который мы выбираем и как. Я говорила, что март будет тяжелым, но еще немного осталось. Поэтому по факту мы его пришли. Экзамен составлен и ухудшения не будет", – сказала Айа.

Ведущие в Высшие замеры считают, что Украина уже победила в войне Россию. Она уверена, что этот факт не изменить.

"Просто мы растянули это в пространстве. Кто-то говорил одну дату, десятую — это возможные варианты окончания войны. Но я вижу, что вот-вот уже война закончится, осталось очень мало", предсказывает Аяа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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