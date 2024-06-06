Проводница в Высшие измерения предсказала сожжение Москвы и ядерные удары по РФ: "Центр демонической энергии"

Проводница в Высшие измерения Айа предсказала катастрофы в России. Она отметила, что Москва будет гореть из-за ядерных взрывов.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

"Кремль и Москву я не раз видела, что там будут серьезные катаклизмы и будет гореть все. Я вижу ядерные взрывы. Вот не знаю. Вижу. Эпицентр всего зла - это Москва. Это - центр демонической энергии. Там я вижу две бомбы. Я это вижу и все, как проводник, не желаю этого никому. Там будет очень серьезная катастрофа. Спасутся люди, которые ближе к Сибири, Уралу", - сказала она.

Айа прогнозирует бедность и разруху на России, потому что таким образом карма хочет наказать россиян за их высокомерие.

"Особенно бедность по деньгам, они будут банкротиться. Многие люди будут бежать и им будет стыдно говорить, кто они по национальности", - сказала проводница в Высшие измерения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, шаманка и экстрасенска Сейраш прогнозирует сложное лето в Украине. Она отметила, что оккупанты могут начать новое наступление и вероятные провокации со стороны Беларуси.

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