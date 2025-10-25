ТСН в социальных сетях

Провожали на пенсию, обливая водой из пожарных шлангов: фото

Полковник службы гражданской защиты Руслан Довганюк посвятил 36 лет своей жизни службе в пожарно-спасательной части Киева.

Проводы спасателя на пенсию

Проводы спасателя на пенсию / © Управление ГСЧС Киева

В Киевском гарнизоне управления ГСЧС под звуки пожарных сирен и аплодисменты провели на пенсию полковника Руслана Довганюка. Апофеозом проводов стало обливание новоиспеченного пенсионера водой из пожарных шлангов.

Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС города Киева.

Сотрудники отзываются о Руслане Довганюке, который посвятил 36 лет своей жизни службе в пожарно-спасательной части, как о профессионале, который всегда верно оценивал обстановку при любой чрезвычайной ситуации.

Свою карьеру он завершил в должности старшего помощника начальника смены по вопросам оперативного реагирования ОКЦ ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Как видно на опубликованных фото, церемония проводов на пенсию завершилась для спасателя мощным «душем».

/ © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

«Щедро полив „Петровича“ водой из пожарных рукавов, не жалея воды и улыбок, спасатели пожелали ему счастливого начала нового этапа жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно спасателям в Киеве пришлось спасать кота, который не мог слезть с крыши исторического памятника в центре столицы.

