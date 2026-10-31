Прожив в доме четыре года, он наткнулся на страшную находку: что мужчина обнаружил на чердаке

Жуткая находка на чердаке старого дома напугала мужчину / © pexels.com

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Мужчина, проживший почти четыре года в старом доме, случайно наткнулся на жуткую находку. На чердаке он обнаружил кучу зубов, которые, по его мнению, могли принадлежать человеку. Находка сильно напугала хозяина, который и раньше подозревал, что в его доме обитает призрак.

Об этой необычной истории пишет британское издание Mirror.

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По словам мужчины, дом, в котором он живет, вероятно, был построен в 1900 году, хотя он сам предполагает, что здание может быть еще старше. Однажды он поднялся на чердак, чтобы забрать украшения, и решил переставить мебель. Именно тогда и заметил странные предметы, похожие на человеческие зубы.

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Мужчина поделился своей находкой на Reddit. Он признался, что был настолько напуган, что сначала решил ничего не трогать.

Владелец дома рассказал, что ещё с момента переезда был уверен в присутствии призрака. Кроме того, в течение последних двух лет осенью в его жизни происходили трагические события. Теперь мужчина начал подозревать, что они могут быть связаны с загадочными зубами.

Он также опасается, что перемещение находки может разгневать духов, хотя и признает, что его предположения могут показаться другим странными.

Чтобы выяснить происхождение зубов, мужчина обратился к предыдущему владельцу дома. Однако его ответ лишь придал этой истории еще больше загадочности.

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Выяснилось, что прежний владелец, который приобрел недвижимость в 2005 году, также находил эти зубы через несколько лет после переезда. Он тоже предполагал, что они могли принадлежать человеку. Таким образом, странная находка пролежала на чердаке уже много лет.

Нынешний владелец высказал предположение, что кто-то мог намеренно оставить зубы в качестве своеобразного оберега от зла. Поскольку мужчина верит в сверхъестественное, он решил пока не убирать их с чердака.

В то же время он планирует обратиться в местное историческое общество, чтобы больше узнать о прошлом своего дома.

Эта история вызвала обсуждение на Reddit. Некоторые пользователи посоветовали мужчине сообщить о находке в полицию, ведь зубы могут оказаться человеческими. Другие предположили, что они могли использоваться в старинных народных обрядах.

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Кроме того, комментаторы предложили изучить историю исчезновений людей в этом районе. В то же время они не исключили, что найденные зубы на самом деле принадлежат животным.

Напомним, что в Токио и других городах Японии набирает популярность аренда и покупка «домов с привидениями». Благодаря законодательным требованиям и предрассудкам местных жителей смельчаки экономят тысячи иен на жилье.

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