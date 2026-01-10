Прыгнули в реку с крокодилами: в Индии обезьяны рискнули жизнью ради друга (видео)

Крокодил / © Associated Press

Реклама

В штате Одиша в Индии вирусное видео из Кендрапары привлекло большое внимание соцсетей. На кадрах видно, как стая обезьян бросается в реку, известную большим количеством эстуарных крокодилов, чтобы освободить товарища, которого хищник попытался затянуть под воду.

Об этом сообщило издание TOI.

Происшествие произошло вблизи реки в районе Кендрапара — местности, известной высокой концентрацией крокодилов и статусом чувствительной зоны для дикой природы. На обнародованных кадрах видно, как одна обезьяна подошла к воде, не подозревая об опасности. В этот момент из реки появился крокодил и попытался затащить животное в воду.

Реклама

Реакция остальной группы была мгновенной. Несколько обезьян одновременно зашли в реку и направились в сторону хищника. Они действовали скоординировано, держась вместе и окружая крокодила. Благодаря этим действиям рептилия отпустила обезьяну, которой удалось убежать на берег.

Специалисты отмечают, что обезьяны являются социальными животными и часто действуют группами для защиты или предупреждения об опасности. В то же время нападение или прямое противостояние с крокодилом представляет серьезный риск для жизни, даже если речь идет о спасении члена стаи. Именно поэтому этот случай вызвал повышенное внимание как среди пользователей сети, так и среди исследователей поведения животных.

Видео быстро стало вирусным в соцсетях. В комментариях пользователи называют увиденное примером сплоченности и взаимопомощи среди животных, а также обращают внимание на четкую координацию действий всей группы. Ролик продолжает активно распространяться, собирая тысячи просмотров и реакций.

Напомним, в Китае 23-летнему мужчине пришлось перенести срочную операцию после того, как он вставил живую пиявку в мочевой пузырь, поверив в «лечебный» метод, найденный в Интернете.