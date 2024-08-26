Психогеометрический тест на ваш тип личности с точностью 85%, его предлагают пройти на собеседовании

Сегодня многие работодатели предлагают на собеседовании пройти популярный психогеометрический тест, диагностирующий тип личности с точностью до 85%. Придумал этот тест в 1978 году специалист по социально-психологической подготовке Сьюзан Деллингер.

В первую очередь при собеседовании обращают внимание на профессиональные навыки и опыт работы претендента, а результаты психологического тестирования, как правило, второстепенные, но они могут рассказать о личностных качествах кандидата, а также сориентируют, на что обратить внимание в ходе дальнейшей беседы.

Смысл теста следующий – соискателю предлагается выбрать и разложить 5 геометрических фигур – квадрат, прямоугольник, треугольник, круг и зигзаг в порядке привлекательности, то есть первую фигуру — ту, которая больше всего нравится и так далее.

Фигура, которую респондент разместит первой, определяет доминирующие черты характера и особенности поведения, а последняя в ряду указывает на тип человека, взаимодействие с которым может вызвать конфликты и непонимание.

Квадрат

Трудолюбие, потребность доводить дело до конца, упорство – основные качества Квадратов. Их идеал – распланированная, предполагаемая жизнь. Они постоянно упорядочивают, организуют людей и вещи вокруг себя. Знания Квадратов систематизированы и разложены по полочкам. Они не подвержены догадкам, а полагаются только на свои вычисления и очень внимательны к деталям. Планирование жизни их идеал, им не нравится, когда меняется привычное течение событий.

Квадраты могут стать хорошими техниками, отличными администраторами, но редко бывают хорошими менеджерами.

Пристрастие к деталям лишает "квадратов" оперативности. Аккуратность и приверженность соблюдению правил могут развиться до крайности. Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость, консерватизм в оценках мешают "квадратам" устанавливать контакты.

Среди отрицательных черт "квадрата" можно назвать щепетильность и скрупулезность, доходящую до мелочности, то, что из-за внимания к деталям, они из-за деревьев не видят леса. Консервативность "квадратов" мешает инновациям и часто приводит к затягиванию решений.

Треугольник

Тот, кто выбирает треугольник обычно энергичная и сильная личность, для них характерно умение концентрироваться на главном. Они способны глубоко и быстро анализировать ситуацию и сосредотачиваются на сущности, не придавая большого значения деталям.

Это очень уверенные люди, желающие быть во всем правыми. Они хотят всем управлять и решать дела других, поэтому "треугольник" постоянно соперничает и конкурирует с другими. Они часто бывают категоричными, не переносят возражений и с трудом признают свои ошибки.

Для них очень важна карьера, и они стремятся достичь высокого статуса.

Их главное отрицательное качество – это направленность на себя, сильный эгоцентризм.

Прямоугольник

Переходное состояние личности. Такие люди неопределенны по отношению к себе в данный момент времени, что отражается в их смущении. Наиболее характерные черты "прямоугольников" — непоследовательность и непредсказуемость поступков в течение переходного периода. В то же время они открыты для новых идей, ценностей, образов мышления и жизни.

Как правило, у них низкая самооценка, и они ищут что-то новое в стремлении стать лучше, это касается работы, имиджа и т.д.

Прямоугольникам свойственны любознательность, искренний интерес к происходящему и смелость. Они открыты для новых идей и легко усваивают все новое. Кроме того, в переходный период они становятся легкой добычей для манипуляторов, поскольку ихнему состоянию свойственны внушаемость и доверчивость.

Круг

Люди, которые выбирают круг, очень дружелюбны, всегда заинтересованы в хороших межличностных отношениях. Люди "круги" способны сплотить коллектив и создать крепкую семью. Им свойственны сильная эмпатия, они хорошо «читают» людей и могут быстро распознать притворщика.

Такие люди направлены на других людей, а не на дело. Чтобы сохранить мир в отношениях, они могут отказаться от собственной позиции, потому что труднее всего для них вступать в конфликт. Они стремятся всегда найти нечто общее в разных взглядах.

В вопросах морали и справедливости "круги" проявляют жесткость, которой можно позавидовать.

Но решительность таким людям не свойственна, они часто не могут преподнести себя так, как хотелось бы. Среди отрицательных черт можно назвать их мягкотилость неприхотливость, уступчивость. Они ленивы, у них слабая концентрация, низкая мотивация достижения.

Зигзаг

Люди, выбирающие зигзаг, являются творческими личностями. Таким людям свойственны интуитивность и образность мышления. Они не зацикливаются на деталях, тем самым упрощая картину мира. Это позволяет создавать гармоничные образы и во всем видеть красоту. У таких людей наиболее развито эстетическое чувство.

Зигзаги не могут работать там, где есть строгие правила и обязанности. В работе им важна независимость, когда зигзаги оказываются там, где им комфортно, они начинают работать, генерировать новые методы работы и идеи.

Такие люди – идеалисты. Поэтому им свойственны наивность и непрактичность. Из всех фигур "зигзаги" наиболее безудержны и возбудимы, что часто мешает им воплощать свои идеи в жизнь.

Среди отрицательных черт "зигзагов" можно назвать неорганизованность, непрактичность, нелогичность, непоследовательность, несдержанность.

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