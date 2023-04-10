Психологи назвали 9 фраз, которые сделают отношения в паре крепче

У каждих отношений есть свои трудности, но действительно важно, как вы и ваш партнер общаетесь между собой каждый день.
Психологи обнаружили, что самые счастливые пары не избегают конфликтов — они научились работать с ними, общаясь друг с другом с уважением и благодарностью. К сожалению, есть много браков, которые распадались из-за плохой коммуникации и нежелания меняться.
Итак, если вы используете какие-либо из этих фраз со своим партнером, ваши отношения более успешны, чем большинство других:
1. "Я благодарен за твои усилия"
Легко стать слишком сосредоточенным на разных вещах, которые вам не нравятся в вашем партнере, и указывать на них при каждой возможности. Но важно отмечать хорошее в их действиях. Счастливые пары выражают благодарность за усилия друг друга. Это отличный способ заставить каждого чувствовать себя ценным.
Аналогичные фразы:
- "Я благодарен, что ты так упорно работаешь, чтобы поддерживать нашу семью".
- "Я благодарен, что ты забираешь детей в школу, потому что это помогает мне успеть все сделать по утрам".
2."Ты мне нравишься"
"Я тебя люблю" и "Ты мне нравишься" — это две разные вещи. Самые здоровые пары не просто любят, но и дружат между собой. Любовь — это интенсивное чувство страстной привязанности, а дружба — это видение человека таким, какой он есть, и признание тех качеств, которые вам в нем нравятся.
Аналогичные фразы:
- "Мне нравится, что ты так стараешься сохранять свое здоровье".
- "Мне нравится твоя преданность своим хобби."
3. "Помоги мне лучше понять это"
Каждый из нас имеет разные представления о том, как должны работать отношения через наше воспитание, уязвимости, ценности и убеждения. Если ваш партнер реагирует на ситуацию таким образом, что вы не понимаете, скажите ему, что вы хотите его лучше узнать, это ключ к разрешению конфликта и укреплению более глубокой связи.
Аналогичные фразы:
- "Я не понимаю, почему это для тебя так важно. Помоги мне увидеть твою точку зрения".
- "Я хочу работать над этим вместе, и для этого мне нужно лучше тебя понять".
4. "Я слушаю..."
Конфликты неизбежны, но важно поддерживать друг друга из-за активного слушания. Вы должны быть готовы приостановить свое желание быть "правильным" или донести свою точку зрения достаточно долго, чтобы услышать и почувствовать перспективу своего партнера.
Аналогичные фразы:
- "Я перестану говорить и действительно постараюсь услышать твою точку зрения".
- "Я хочу услышать твой взгляд на вещи, даже если в результате мы не совпадаем мысленно".
5. "Извини"
Когда что-то идет не по плану или не получилось так, как хотелось бы, здоровые пары понимают, что оба партнера сыграли свою роль в ситуации.
Признание нашей ответственности за конфликты и искренние прощения помогают восстанавливать отношения.
Похожие фразы:
- "Я не сдержал уважения к тебе в выражениях своих чувств, и за это я извиняюсь".
- "Мне не понравилось, как ты вчера вела себя, но я тоже должен/должна извиниться за свою реакцию".
6. "Я прощаю тебя. Ты можешь простить меня?"
Прощать тяжело. Это требует уязвимости, отпускания того, что причинило боль, и изменения чувств к партнеру. Но исследования показали, что пары, умеющие прощать, имеют более длительные и лучшие отношения.
Похожие фразы:
- "Я знаю, что мы не можем изменить прошлое, поэтому я стараюсь забыть его и двигаться вперед".
- "Я сделал ошибку и пытаюсь простить себя. Надеюсь, ты тоже сможешь меня простить".
7. "Я обязан тебе"
Быть в отношениях – это выбор. Успокоение своего партнера тем, что вы все еще выбираете быть с ним и решать все вопросы поможет создать чувство безопасности и стабильности.
Аналогичные фразы:
- "Даже в трудные времена я все еще выбираю быть с тобой".
- "Я здесь и хочу, чтобы ты знал/знала об этом. Мы команда".
8. "Давай развлекаться!"
Если вы можете найти юмор (или пошутить друг с другом) во время напряженных моментов, ваши отношения могут быть крепче, чем вы думаете.
Самые счастливые пары могут расслабиться, снять напряжение и улучшить настроение, найдя место для искренней улыбки, глупой или легкодушной шутки.
Аналогичные фразы:
- "Возможно, мы должны заняться чем-нибудь интересным сегодня?"
- "Я знаю, что бываю очень требовательным/ой. Давай сделаем перерыв от сложных тем и посмотрим комедию".
9. "Я тебя люблю"
Это выражение простое, но всегда стоит напоминать о нем. Высказывание своей романтической любви друг другу помогает поддерживать отношения в живом состоянии. А когда вы говорите это, убедитесь, что действительно интересуетесь своим партнером и действительно испытываете любовь к нему.
Напомним, педагог по технике речи Андрей Шимановский поделился, как правильно ругаться, как матерились наши предки, какие высказывания являются исключительно украинскими и в чем особенность употребления таких слов. Также он рассказал о проклятиях.
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