Психологи советуют молчать: десять вещей, которыми не стоит делиться с другими

Что нельзя рассказывать другим / © pexels.com

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Даже с самыми близкими людьми следует сохранять определенные личные границы. Это особенно касается финансовых вопросов, семейных конфликтов, эмоциональных уязвимостей и еще не воплотившихся в жизнь планов. Рассказываем о 10 вещах, которым лучше делиться выборочно.

Свои глубочайшие страхи и неуверенность

Каждый человек имеет слабые места: кто переживает через внешность, кто сомневается в собственных способностях, а кто боится остаться одиноким. Делиться такими переживаниями вполне естественно, особенно с человеком, которому вы доверяете.

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Однако следует учитывать, кому именно вы открываетесь. Не все способны правильно воспринимать чужую уязвимость. Иногда личные признания становятся предметом шуток, критики или даже инструментом манипуляции во время ссор.

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Поэтому не спешите рассказывать о своих болезненных переживаниях людям, в чьей поддержке вы не уверены. Выбирайте тех, кто умеет слушать без порицания и уважает ваше доверие.

Большие планы, которые еще не реализованы

Желание поделиться мечтой вполне понятно. Вы хотите сменить работу, открыть собственное дело, переехать в другой город или начать обучение — и уже представляете, как будете рассказывать об этом друзьям.

Однако преждевременное разглашение планов иногда мешает их реализации. Вы можете столкнуться с критикой, скептическими комментариями или нежелательными советами. Чужие сомнения способны усилить вашу неуверенность, особенно если решение еще не окончательно.

Кроме того, обсуждение будущих достижений иногда создает ощущение, что вы уже сделали что-то важное, хотя впереди остается основная работа.

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Лучше сначала сосредоточиться на конкретных действиях, а о результатах поведать тогда, когда они станут реальностью.

Подробности семейных конфликтов

Ссоры с родителями, недоразумения с родственниками или древние оскорбления могут вызвать желание выговориться. Поддержка близкого человека действительно помогает пережить сложный период, но следует осторожно относиться к подробностям семейной жизни.

Причина проста: вы можете давно помириться с родственником и забыть о конфликте, тогда как человек, которому вы рассказали о ссоре, будет продолжать воспринимать его отрицательно.

Особо осторожно стоит обсуждать семейные тайны, личные проблемы других родственников и подробности, которые они доверили вам приватно.

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Если вам нужен совет, расскажите о ситуации без лишних деталей, которые могут нарушить конфиденциальность других людей.

Хорошие поступки, которые вы совершаете для других

Помочь пожилой соседке, поддержать друга в сложный момент, совершить пожертвование или организовать сбор средств — все это достойные поступки. Однако постоянно рассказывать о собственной благотворительности ради одобрения оцепления не стоит.

Когда человек привыкает получать похвалу за любое доброе дело, внешнее признание может постепенно стать главной мотивацией. В таком случае внимание смещается из пользы для других на свой имидж.

Конечно, рассказывать о благотворительных инициативах, волонтерстве или важных социальных проектах нужно, если это помогает привлечь больше людей. Но личную помощь кому-то не обязательно каждый раз превращать в публичную историю.

Свои эмоциональные триггеры

Эмоциональные триггеры — это слова, ситуации или действия, вызывающие у человека сильную эмоциональную реакцию. К примеру, кто-то болезненно реагирует на критику, другой не переносит сравнений, а для кого-то особенно чувствительной темой является внешность или финансовое положение.

Понимать собственные триггеры полезно, это помогает лучше контролировать реакции и строить здоровые отношения. Однако не каждому человеку нужно знать все ваши уязвимые места.

В некоторых случаях такая информация может быть использована против вас во время конфликта. Поэтому следует рассказывать о своих эмоциональных особенностях только тем, кто уважает ваши чувства и не пытается намеренно провоцировать негативные реакции.

В то же время в близких отношениях важно объяснять партнеру, какое поведение причиняет вам боль. Умолчание проблемы не поможет построить взаимопонимание.

Личные планы и следующие шаги

Даже если вы уже решили уволиться, сменить место жительства или начать новый проект, не обязательно сразу сообщать об этом всем знакомым.

Чем больше людей знают о ваших намерениях, тем больше мнений и советов вы можете получить. Кто-то будет пытаться отказать вас от решения, другой предложит собственный сценарий, а третий будет постоянно спрашивать о результатах.

Особенно это касается планов, зависящих от многих обстоятельств: финансирования, договоренностей, документов или поддержки других людей.

Сохраняйте детали будущих шагов в кругу тех, кто действительно может помочь. Это позволит избежать излишнего давления и сосредоточиться на реализации задуманного.

Точный размер своих доходов, сбережений и долгов

Финансовые вопросы часто оказывают влияние на отношения между людьми. Когда окружение знает, сколько вы зарабатываете, сколько сбережений или кому должны деньги, могут измениться ожидания относительно вашего поведения.

Например, родственники могут чаще обращаться за финансовой помощью, знакомые — просить одолжить деньги, а друзья — делать выводы о вашем образе жизни на основании доходов.

В то же время, информация о долгах или финансовых трудностях иногда становится поводом для нежелательных оценок и сравнений.

Это не значит, что нужно скрывать финансовое состояние от всех. Партнеры, ведущие общий бюджет, должны честно обсуждать доходы, долги и большие расходы. Но посторонним людям вы не обязаны отчитываться о каждой гривне.

Интимные подробности отношений и конфликты с партнером

После ссоры с любимым человеком часто хочется сразу позвонить подруге или другу и рассказать все, что произошло. Такой разговор может помочь справиться с эмоциями, но регулярное обсуждение интимных подробностей общения со многими людьми имеет свои последствия.

Во-первых, друзья и родственники могут запомнить негативные истории о вашем партнере даже после того, как вы помиритесь. Во-вторых, посторонние люди не всегда знают все обстоятельства конфликта и могут давать советы, опираясь только на одну версию событий.

В особой деликатности требуют вопросы сексуальной жизни, личных переживаний партнера, его здоровья и прошлого.

Если возникла проблема, попробуйте сначала обсудить ее непосредственно с партнером. Если же ситуация серьезная, повторяется или касается психологического или физического насилия, обращение за помощью к специалисту или человеку, которому вы доверяете, вполне оправдано.

Моменты личного счастья и хорошие новости

Не каждое радостное событие нужно сразу рассказывать всему окружению. Новые отношения, беременность, финансовый успех, долгожданная покупка или профессиональное достижение могут быть очень личными моментами.

Иногда чрезмерное внимание к вашим новостям вызывает нежелательные вопросы, сравнения или оценки. Некоторые люди будут искренне радоваться за вас, другие могут реагировать с завистью или обесценивать ваши достижения.

Вы сами решаете, когда и с кем делиться хорошими новостями. Если хочется поначалу насладиться событием в узком кругу, не нужно объяснять это окружающим.

В то же время, не стоит воспринимать каждую сдержанную реакцию как зависть. Люди могут по-разному выражать эмоции, и это не всегда свидетельствует об отрицательном отношении к вам.

Личные секреты и подробности прошлого других людей

Доверие подразумевает ответственность за информацию, которой с вами поделились. Если друг рассказал о сложном периоде жизни, родственник доверил семейную тайну, а партнер поделился болезненными воспоминаниями, не стоит передавать эти подробности другим без разрешения.

Даже если вам кажется, что собеседник не будет отрицать, разглашение частной информации может разрушить доверие.

Это касается также личной переписки, фотографий, медицинских подробностей, прошлых отношений и проблем, о которых человек не хочет говорить публично.

Перед тем как рассказать чужую историю, подумайте, имеете ли вы на это право. Если сомневаетесь, лучше сберечь ее в тайне.

Значит ли это, что партнеру нужно скрывать все

Нет. В здоровых отношениях откровенность остается важным условием доверия. Партнеры должны обсуждать вопросы, влияющие на общую жизнь: финансовые обязательства, здоровье, верность, планы на будущее, семейные решения и личные нужды.

В то же время, каждый человек имеет право на собственное пространство, воспоминания и переживания, которыми он не готов делиться.

Главное — различать конфиденциальность и сокрытие информации, непосредственно влияющей на другого человека. Вы можете не рассказывать партнеру каждую подробность прошлого, но не следует скрывать обстоятельства, имеющие значение для его здоровья, безопасности или общего будущего.

Избирательность в общении помогает защищать личные границы. Делитесь важным с теми, кто умеет ценить доверие, уважает вашу конфиденциальность и не использует откровенность против вас.

FAQ

Что нельзя говорить другим людям?

Не стоит бездумно разглашать личные финансовые данные, глубочайшие страхи, частные семейные конфликты, подробности интимных отношений, незавершенные планы и чужие секреты. Перед тем как делиться такой информацией, оцените, насколько вы доверяете собеседнику и действительно ли ему это нужно знать.

Нужно ли рассказывать партнеру все?

Нет, каждый человек имеет право на личное пространство и конфиденциальность даже в длительных отношениях. Однако важно не скрывать информацию, влияющую на общие финансы, здоровье, безопасность, верность и планы на будущее. Откровенность должна сочетаться с уважением к личным границам обоих партнеров.

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