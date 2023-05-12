Психологический тест: ваша расческа расскажет о характере и отношениях с мужчинами

Мужчины всей планеты многие столетия пытаются разгадать женскую сущность. Оказывается, помочь им в нем поможет обычная расческа. Выберите на изображении "ваш" расческу и сможете узнать свой характер.

Выбрали? Теперь пора узнать результаты.

1. Нимфа

Если вы любите пользоваться именно такой расческой, значит вы воплощаете в себе женственность и нежность. Для мужчин вы играете роль настоящей музы, помогающей творить. Нежная улыбка, хорошие манеры, низкий голос, скромность – вот те черты вашего характера, которые не оставляют равнодушными мужчин. Вы не любите спорить или лезть в чужую жизнь.

Такие дамы дискомфортно ощущают себя на офисной работе. Для них лучше выбирать профессию, связанную с детьми или занятием благотворительностью. В гардеробе у вас чаще всего почти отсутствуют темные цвета, вы предпочитаете изящные и легкие платья, яркие цвета.

2. Женщина, которая желает равноправия с мужчинами

Она строга и независима, не уйдет от ответственности. Женщина живет самодостаточной жизнью, вовлеченная в себя, а друзья и близкие всегда знают, что могут на нее положиться.

Женщины, которые носят такой характер, они никогда не отступают от своих принципов, умеют посоветовать, не врут, на них можно рассчитывать. С мужчинами часто держатся на равных, слабость не показывают. Комфорт и уют для них самые важные. В гардеробе у таких женщин можно увидеть удобную одежду и обувь.

3. Добродушная и милая

Покой, открытость, доброта – вот те черты характера, которые отличают женщин, пользующихся такой расческой. Декоме может показаться, что такая девушка предсказуема, но это ошибка. Они обладают светлой душой, умеют искренне и глубоко чувствовать. Именно это помогает женщинам жить в гармонии с собой.

Это также и отличная хозяйка, которая любит принимать гостей, устраивать посиделки, весело проводить время с семьей. Самое большое счастье в мире – быть мамой.

4. Идеалистка

Женщины этого типа любят порядок во всем: в личной жизни, в быту. В них все должно быть разложено по полочкам. Лишних денег они никогда не тратят, не умеют действовать импульсивно, взвешивают каждый свой шаг, часто ведут здоровый образ жизни.

Саморазвитие, образование, путешествия и здоровье – вот те моменты в жизни, на которые они чаще всего тратят свое время и деньги. В их окружении практически невозможно встретить случайных людей. Потому они достаточно серьезно относятся и к выбору партнера. В гардеробе таких женщин властвует порядок, они покупают только вещи хорошего качества.

5. В поисках приключений

Если "ваша" расческа именно под номером пять, значит вы лицо дерзкая, свободолюбивая и довольно привлекательная. Вам чуждо постоянство, а вот принимать спонтанные решения – именно то, что вы делаете чаще всего.

Маршрут поездки такая женщина точно не будет выбирать за год до происшествия. Для нее лучше в мгновение ока решить, что ей нужно уже завтра лететь в теплые края или в горы. Часто экспериментирует с внешностью, даже не может вытерпеть, когда долго стены в ее квартире остаются одного цвета. У таких женщин много увлечений, они меняют места работы почти каждый год. Но рядом с ней находятся только самые преданные люди. Это добрый и искренний человек, умеющий радоваться чужому счастью.

6. Консерватор

Такие женщины всегда выбирают стабильную жизнь. Они уверены в своих действиях и убеждениях. Если вам нужно в чем-то их убедить, это сделать вряд ли получится.

Любые изменения встречают с особой неохотой. В них существует незыблемая зона комфорта, поэтому все окружающие считают таких женщин настоящими консерваторками.

7. Бизнесвумен

Женщины, привыкшие диктовать свои условия и властвовать, как на работе, так и в семье. Часто они занимают руководящую или достаточно высокую должность. На первом месте для них всегда работа, поэтому на личную жизнь остается очень мало времени. Такие женщины встречают свою любовь в зрелом возрасте. В гардеробе соблюдаются строгие силуэты, а еще покупают только дорогие ткани и соответствующие аксессуары.

По материалам Между нами девочками.

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